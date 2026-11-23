Por: El Espectador

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El Pacto Histórico atraviesa un momento decisivo en su organización interna frente al congreso fundacional programado para marzo de 2027. El debate más relevante en este contexto es la manera en que se seleccionarán los delegados que representarán a los militantes en la definición de los estatutos del partido y el camino a seguir en las elecciones regionales de ese año. Como registró El Espectador, la inquietud se agudizó luego de la intervención pública de Carolina Corcho, exprecandidata presidencial y senadora, quien advirtió sobre un posible “derecho adquirido” de funcionarios elegidos por voto popular que les permitiría integrar las delegaciones sin someterse a una votación interna entre la militancia. Corcho puntualizó que la selección para este congreso debe realizarse democráticamente y que “concejos, ediles y congresistas fueron elegidos para un cargo público particular, pero no para asumir a partir de esa elección la dirección del partido”.

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De acuerdo con El Espectador, el Pacto Histórico y su dirección nacional aún no han establecido de manera definitiva la metodología para la elección de delegados, aunque se contempla celebrar estas elecciones el 14 de febrero de 2027. Sin embargo, las declaraciones de Corcho causaron tensiones dentro del movimiento, ya que algunos integrantes de la bancada y de la dirección nacional provisional consideran que estas discusiones deben permanecer dentro del partido y critican que la exministra se presente como la principal defensora de la democracia interna.

El trasfondo de esta polémica está marcado por factores como la elección de quienes liderarán el partido de oposición de mayor tamaño en el país y, especialmente, por las críticas que pesan sobre el expresidente Gustavo Petro, líder del movimiento, quien enfrenta acusaciones de intercambio de contratos públicos por favores sexuales. Además, la colectividad también debe responder a denuncias sobre la supuesta falsificación de títulos por parte de congresistas; un caso destacado es el de Luz Verónica Estrada, representante por Antioquia, quien enfrenta evidencias de haber falsificado sus títulos de bachiller y profesional. Tras esta denuncia, el partido convocó a la Comisión Nacional de Ética para analizar el caso y decidir los pasos a seguir.

Por otro lado, El Espectador conoció que dentro del movimiento existen acuerdos para que Iván Cepeda, Gustavo Petro y Aida Quilcué sean delegados de manera directa en virtud de sus roles recientes en la fórmula presidencial y el liderazgo del partido, al menos hasta el congreso de marzo de 2027.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo se eligen los delegados del congreso fundacional del Pacto Histórico?

Según información de El Espectador, el método definitivo para elegir a los delegados del congreso fundacional del Pacto Histórico aún no ha sido definido oficialmente. Hay un debate interno sobre si funcionarios elegidos por voto popular deben asumir cargos de delegados automáticamente o si todos los puestos deben votarse de forma democrática entre la militancia. La fecha prevista para la realización de estas elecciones es el 14 de febrero de 2027, aunque los detalles del procedimiento siguen en discusión.

¿Qué consecuencias tiene la polémica por los títulos de Luz Verónica Estrada en el Pacto Histórico?

La controversia por la presunta falsificación de títulos de Luz Verónica Estrada, como reporta El Espectador, ha llevado a la convocatoria de la Comisión Nacional de Ética del Pacto Histórico para abordar el caso. Este escándalo aumenta la presión sobre la colectividad y evidencia la importancia de definir reglas claras y mecanismos de control interno en la organización política, especialmente en el contexto de las elecciones y el liderazgo del partido de oposición.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.