Por: El Espectador

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Entre enero y octubre de 2026, la Defensoría del Pueblo de Colombia ha alertado sobre la persistencia del reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes en distintas regiones del país, con el registro de 162 casos en Bogotá y en otros 21 departamentos, de acuerdo con cifras presentadas por la entidad. Sin embargo, la Defensoría hace énfasis en que esta cifra no refleja necesariamente una reducción real en la práctica del reclutamiento, sino que podrían existir muchos más casos no denunciados, debido al temor, la desconfianza en las instituciones o la normalización de la violencia en los territorios afectados.

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La entidad agrega que el subregistro es un fenómeno recurrente, principalmente porque las víctimas y sus familiares prefieren no informar a las autoridades, lo que dificulta la obtención de datos precisos. Además, advierte que existen casos de menores que mueren durante hostilidades o acciones militares sin que se compute su condición de víctimas de reclutamiento, lo cual agrava la dificultad para comprender la verdadera magnitud del problema.

Entre los casos documentados en 2026, el 61 % corresponde a niños y adolescentes, mientras que el 39 % involucra a niñas y adolescentes. Sobre la pertenencia étnica, la Defensoría precisa que el 67 % de los menores reclutados no se reconocen como integrantes de ninguna comunidad étnica, mientras que el 22 % son de origen indígena y el 11 % pertenecen a comunidades afrocolombianas.

En cuanto a los responsables, desde 2024, el Estado Mayor Central (EMC), relacionado con las disidencias de las FARC, lidera las estadísticas de la Defensoría. En lo que va de 2026, el 28,4 % de los casos ha sido atribuido al EMC, seguido del Estado Mayor de los Bloques y Frentes, con el 25,3 %, y el Ejército de Liberación Nacional (Eln), con el 17,9 % de los registros.

El mes con más reportes fue febrero, con el 20 % del total de casos en ese periodo. Por departamentos, Cauca suma 43 hechos, Norte de Santander 37 y Nariño, 16, concentrando así los escenarios más críticos del país. En los años previos, la Defensoría registró 686 casos en 2024 y 435 en 2025, manteniéndose la tendencia de mayor afectación sobre niños y adolescentes en comparación con niñas y adolescentes.

La Defensoría del Pueblo insiste que este fenómeno constituye una grave violación a los derechos fundamentales de la niñez y exige medidas de prevención y protección urgentes, especialmente en territorios recurrentemente afectados por el conflicto armado. La entidad resalta que los menores deben estar en sus escuelas, familias y comunidades, disfrutando plenamente de su infancia, en un entorno seguro.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuántos casos de reclutamiento de menores registró la Defensoría del Pueblo entre 2024 y 2026?

Según datos presentados por la Defensoría del Pueblo, en 2024 se reportaron 686 casos, en 2025 fueron 435 y en el periodo de enero a octubre de 2026 se han documentado 162 casos en Bogotá y otros 21 departamentos. La entidad aclara que estos cifras pueden estar subregistradas debido a la falta de denuncias.

¿Qué grupos armados son señalados como responsables del reclutamiento de niños y adolescentes?

De acuerdo con los informes de la Defensoría del Pueblo, el Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias de las FARC es señalado como el principal responsable desde 2024. Le siguen el Estado Mayor de los Bloques y Frentes y el Ejército de Liberación Nacional (Eln), quienes acumulan un porcentaje significativo de los casos reportados en 2026.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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