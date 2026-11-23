Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un grave accidente de tránsito ocurrido en el casco urbano de Cajamarca, específicamente en el sector de Calle Larga sobre la vía Panamericana, enlutó a la comunidad y puso en alerta a las autoridades locales. De acuerdo con los reportes recogidos por El Nuevo Día, el siniestro involucró a una tractomula que perdió el control, ocasionando la muerte de cinco personas y dejando un saldo significativo de heridos en el municipio tolimense.

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Entre las víctimas mortales identificadas se encuentran Pedro Juan Díaz, quien era reconocido ganadero de la región; Jaime Martínez; y un caso que ha generado especial conmoción: Yolanda Sánchez y Luz Dary Pinzón Rivera, madre e hija propietarias del Asadero Cajamarca, un establecimiento muy conocido en el municipio y que también resultó gravemente afectado por el impacto del vehículo de carga. La pérdida de estas personas ha dejado una huella dolorosa en la vida de varias familias y ha sacudido la cotidianidad de esta localidad.

El incidente no solo cobró vidas, sino que dejó a otras personas heridas, quienes enfrentaron momentos críticos tras el accidente. Según información publicada por El Nuevo Día, los pacientes inicialmente fueron atendidos en el Hospital Santa Lucía de Cajamarca; sin embargo, dada la gravedad de sus lesiones, muchos debieron ser trasladados a instituciones médicas de mayor nivel en Ibagué, como la Clínica Asotrauma, la Clínica Tolima y el Hospital Federico Lleras Acosta.

Entre los lesionados figuran Valentina Cuadrado, Andrés Felipe Merchán, Yaneth Ramos, Antony Ramírez, Diego Patiño, Valentina Alonso, Jhonathan Henado, Jhojan Forero y David Orlando Medina Rodríguez, conductor de la tractomula involucrada. Sobre este último, los informes señalan que también resultó herido y fue remitido a la Clínica Asotrauma de Ibagué. La Secretaría de Salud del Tolima entregó un balance preliminar de cinco fallecidos y once personas heridas, mientras que las investigaciones para establecer las causas concretas del accidente siguen en curso.

Una de las hipótesis iniciales sugiere que la tractomula experimentó una falla mecánica, probablemente en el sistema de frenos, mientras descendía por el Alto de La Línea, lo que desencadenó la tragedia. El impacto fue tan severo que destruyó vehículos, afectó estructuras y dejó atrapadas a varias personas, obligando la intervención de organismos de socorro en labores de rescate.

La magnitud del accidente y sus consecuencias han generado una profunda consternación en Cajamarca y en el departamento del Tolima, subrayando el sentimiento de dolor que embarga a los familiares de las víctimas y a la comunidad en general.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las víctimas identificadas tras el accidente de la tractomula en Cajamarca?

Las víctimas identificadas tras el accidente son Pedro Juan Díaz, Jaime Martínez, Yolanda Sánchez, Luz Dary Pinzón Rivera y Luz Marina Rivera, según información de El Nuevo Día. Yolanda Sánchez y Luz Dary Pinzón Rivera, madre e hija, eran propietarias del Asadero Cajamarca, establecimiento afectado durante el siniestro.

¿Qué originó el accidente de la tractomula en Cajamarca, según los reportes preliminares?

De acuerdo con los reportes publicados, la tractomula habría sufrido una falla mecánica, presuntamente en el sistema de frenos, mientras transitaba por el Alto de La Línea. Esta situación, reportada por la Secretaría de Salud del Tolima, provocó que el vehículo arrollara automóviles, motocicletas, personas y afectara viviendas y comercios.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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