Juan Felipe Pedraza, economista de 24 años graduado en Turquía, analista de riesgo financiero en la firma FRM y responsable de la cuenta de veeduría @Rentas en X, habló en Mañanas Blu sobre las denuncias de títulos falsos e inconsistencias en hojas de vida que ha venido divulgando contra figuras vinculadas al Pacto Histórico y a la administración pública. Durante la entrevista, el joven explicó que combina su empleo formal con esta labor paralela iniciada hace cerca de un año y medio tras la muerte de su padre, después de haber dedicado casi siete años a contenidos de economía. “Tengo dos trabajos y sostengo mi hogar. Yo trabajo en FRM, reviso todo el tema de riesgo financiero respecto a entidades bancarias, puede ser con crédito o temas accionarios”, precisó.

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Al detallar cómo se activaron sus publicaciones sobre Luz Verónica Estrada —señalada por un título falso de la Universidad Nacional y un contrato por 78 millones de pesos en el SECOP—, Pedraza indicó que el seguimiento cobró fuerza tras un episodio en el Congreso con el representante Daniel Briceño. “La señora Verónica a mí me llamó la atención desde el momento en que le jaló la chaqueta a Daniel Briceño en el Congreso y ahí me puse a investigarla. Yo ya le había preguntado el primero de octubre en público de por qué no aparecía su matrícula profesional, pero yo ya sabía que no lo era y que por el otro lado había presentado un título falso. Lo de la jalada de chaqueta fue en septiembre y cuando pasó lo del canciller vi que era el momento”, relató.

El veedor también amplió el foco hacia otras dirigentes, entre ellas la representante por Bogotá Claudia Romero Nader, sobre quien tramitó un derecho de petición ante la Universidad Javeriana que, según afirmó, descartó que hubiera cursado Administración de Empresas como figuraba en sitios web, así como la senadora Deicy Johana Osorio Márquez, presentada como contadora pública. “Es algo sistemático, es algo casi que patológico dentro del Pacto Histórico y dentro de la izquierda colombiana, o sea, presentarse como algo que no son”, sostuvo, y agregó: “Yo no les estoy pidiendo título profesional, pero su electorado sí se engañó porque ellas se vendieron así con su título”.

En el diálogo radial, Pedraza aseguró haber recibido llamadas intimidantes por sus publicaciones y advirtió que continuará revisando perfiles de distintos sectores políticos mientras anunció nuevos nombres en carpeta, incluido un congresista al que atribuyó la difusión de gráficas adulteradas en Facebook. “Me han dicho que si me pongo muy salsa me va a pasar algo, vainas de ese estilo. Pero yo la verdad no les tengo miedo y prefiero defender la verdad y defender al país”, afirmó, antes de concluir que su propósito va más allá de disputas menores: “No me sirve de nada pelear con los bodegueros del Pacto que son muchos y pagos con nuestros impuestos, pero no me sirve de nada pelear con ellos si no se quiebra la punta y la punta es Petro, Bolívar y su entorno más cercano. Lo único que quiero es hacer justicia en Colombia”.

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