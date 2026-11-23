Por: Portal Bogotá

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Durante la mañana de lunes 23 de noviembre de 2026, la movilidad en Bogotá presenta serias dificultades, principalmente debido a una alta congestión vehicular a lo largo de un importante corredor vial de la ciudad. Como informa la Alcaldía de Bogotá, este colapso se produce especialmente en el sector de la calle 26 con carrera 67 A, una de las arterias más transitadas de la capital colombiana. Las complicaciones no solo se deben al gran flujo habitual de vehículos en esa zona, sino a una novedad vial detectada en ese punto específico.

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Adicionalmente, según el reporte ofrecido a las 7:51 a. m., ocurre un siniestro vial sobre la avenida El Dorado, específicamente en la intersección con la carrera 69D, en sentido occidente a oriente. El incidente involucra a un bus de servicio zonal y un motociclista, lo que ha incrementado la lentitud y el atasco en esa vía principal. Este hecho tiene repercusiones directas en diferentes rutas de TransMilenio, el sistema de transporte público masivo de Bogotá, ya que varios trayectos atravesados por la emergencia podrían experimentar cambios o retrasos.

Las autoridades locales hacen un llamado a la ciudadanía para que consulte el estado de las rutas de TransMilenio y planifique con anticipación cualquier desplazamiento durante esta jornada. Asimismo, se enfatiza la necesidad de considerar rutas alternas o, si es posible, posponer movilizaciones no urgentes para evitar verse afectados por la congestión derivada de la novedad y el accidente. El objetivo es que los ciudadanos puedan tomar decisiones informadas sobre la movilidad y disminuir el impacto que esta situación tiene en las labores y actividades diarias de la zona. La información reportada sobre el tráfico y las afectaciones es suministrada directamente por los canales oficiales de la Alcaldía de Bogotá.

Frente a circunstancias como la de hoy, resulta fundamental mantenerse actualizado con los reportes oficiales, pues este tipo de eventos puede modificar el curso de la movilidad urbana de forma significativa, especialmente en corredores viales de alto tráfico y en franjas horarias claves como la mañana. Tenga en cuenta estos reportes para su seguridad y para una mejor gestión de su tiempo en la capital.

¿Cómo está la movilidad en Bogotá hoy lunes 23 de noviembre de 2026?

La movilidad en Bogotá se encuentra altamente congestionada esta mañana, especialmente en el corredor vial de la calle 26 con 67 A y en la avenida El Dorado con carrera 69D. De acuerdo con la Alcaldía de Bogotá, las demoras se deben a una novedad vial y a un accidente entre un bus zonal y una motocicleta, afectando tanto a vehículos particulares como a rutas de TransMilenio.

¿Qué rutas de TransMilenio están afectadas por el siniestro de esta mañana en Bogotá?

El siniestro registrado sobre la avenida El Dorado con carrera 69D, sentido occidente a oriente, puede afectar varias rutas de TransMilenio. Según la información oficial difundida, se recomienda a los usuarios consultar actualizaciones constantes del sistema para identificar cuáles servicios modifican sus trayectos debido al incidente mientras persista la congestión.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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