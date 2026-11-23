Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un nuevo episodio de violencia estremeció a Norte de Santander en la madrugada del lunes 23 de noviembre. Según reportes preliminares recogidos por El Nuevo Día, el Comando del Departamento de Policía, situado en el barrio Tasajero de Cúcuta, fue blanco de un ataque con explosivos lanzados desde drones, un hecho que generó alta preocupación y temor en la comunidad local.

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Los hechos se presentaron alrededor de las 2:15 de la mañana, cuando cuatro artefactos explosivos fueron desplegados mediante aeronaves no tripuladas sobre las instalaciones policiales. Dos de ellos impactaron directamente en las zonas administrativa y de alojamientos dentro del comando, mientras que los otros artefactos afectaron estructuras cercanas, ampliando el alcance de la emergencia. Las detonaciones, además de dañar la sede policial, causaron daños en una vivienda y en un hotel de los alrededores.

Como consecuencia del ataque, tres personas resultaron heridas: un menor de edad y dos mujeres, quienes sufrieron afectaciones producto de las explosiones. Este hecho conmocionó a los habitantes del sector y puso en alerta a las autoridades, que de inmediato desplegaron labores para atender a las víctimas y evaluar los daños materiales.

La preocupación de las autoridades se incrementó tras la declaración de George Quintero, secretario de Seguridad Ciudadana del departamento, quien lamentó que Cúcuta fuera la primera capital del país en ser atacada con explosivos lanzados mediante drones. Este episodio marca una escalada en la manera de ejecutar atentados contra la Fuerza Pública, evidenciando el uso de dispositivos tecnológicos en zonas urbanas para perpetrar actos violentos.

Como medida para avanzar en la investigación y capturar a los responsables, la Gobernación de Norte de Santander anunció una recompensa de hasta 50 millones de pesos dirigida a quienes suministren información relevante sobre los autores de este ataque. Por el momento, autoridades continúan con las pesquisas correspondientes y no se ha confirmado oficialmente quiénes estuvieron detrás del atentado, aunque versiones preliminares señalan al Ejército de Liberación Nacional (ELN), grupo armado ilegal, como posible implicado.

Este atentado se suma a un episodio similar ocurrido el primero de agosto del mismo año, cuando un carro cargado con explosivos fue detonado frente al comando policial, dejando como resultado más de diez uniformados heridos, civiles afectados y considerables daños materiales en las instalaciones. El panorama refleja una grave preocupación por la seguridad en la región y por el creciente uso de métodos cada vez más sofisticados para atacar a la Fuerza Pública.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué daños causó el ataque con drones en Cúcuta?

De acuerdo con la información de El Nuevo Día, el ataque con artefactos explosivos lanzados desde drones contra el Comando del Departamento de Policía en el barrio Tasajero de Cúcuta dejó como saldo tres personas heridas, entre ellas un menor y dos mujeres. Además de estas víctimas, se reportaron daños en la infraestructura del comando, una vivienda y un hotel ubicados en los alrededores. Las detonaciones también generaron alarma entre los habitantes y afectaciones en edificaciones cercanas.

¿Por qué es relevante el uso de drones en ataques en Colombia?

El uso de drones, o aeronaves no tripuladas, representa una nueva escalada en los métodos para perpetrar atentados en zonas urbanas de Colombia. Según declaraciones recogidas en el artículo, este episodio constituyó la primera vez que una capital del país, en este caso Cúcuta, fue atacada mediante explosivos lanzados por drones, lo que alerta sobre el avance en las tácticas empleadas contra la Fuerza Pública y plantea nuevos retos para la seguridad ciudadana y la prevención de hechos similares.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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