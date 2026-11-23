Veinte gigabytes de información extraída del teléfono celular de Eva Ferrer, exalta consejera presidencial durante el gobierno de Gustavo Petro, fueron entregados a la Fiscalía en medio de denuncias presentadas por la exfuncionaria, según reveló en exclusiva Noticias RCN con chats, audios y fotografías que dan cuenta tanto de su cercanía inicial como de los quiebres con Verónica Alcocer. El material abarca intercambios privados de Ferrer con la exprimera dama, así como conversaciones con el entonces jefe de Estado y con Laura Sarabia, cuando esta se desempeñaba como jefa de Gabinete.

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Pese a que Alcocer afirmó hace un par de semanas en entrevista con el mismo noticiero que no era amiga de Ferrer, un audio del 21 de diciembre de 2021 evidenció un tono afectuoso entre ambas: “Amiga hermosa, que tengas un feliz vuelo, que regreses delicioso, duerme mucho, descansa, relájate en ese vuelo y nada, amiguita, gracias por tanto. Ya te estamos extrañando en esta casa”. Los registros también muestran coordinaciones de tiquetes, desplazamientos y logística personal —incluido un mensaje del primero de noviembre de 2021 al jefe de seguridad de Alcocer— y un audio de febrero de 2022, en plena campaña presidencial, donde la exprimera dama expresó su interés en asistir a encuentros con empresarios junto a Petro: “Sobre todo porque hay unas reuniones de empresarios en las que a mí me gustaría estar siempre con él. Eso fue lo que yo pedí en la agenda: se están dando el martes, una por la tarde y otra por la noche. Yo debería estar escuchando qué se habla. Eso era lo que yo había solicitado al principio y le dije a Laurita que nos las pasara para yo poder acompañar también a Gustavo”.

Con el paso del tiempo, la relación se tensó y quedó reflejada en un intercambio del 14 de junio de 2023 entre Ferrer y Petro, en el que ella le escribió: “En resumida cuenta es que con Vero no hay comunicación fluida desde hace meses”. En ese diálogo, la exconsejera mencionó presiones alrededor de la Consejería, aludió a Mario Fernández Alcocer y a Agmeth Escaf —hoy senador del Pacto Histórico— y afirmó: “Ella está cabreada porque no doy juego a Agmeth y Mario. Intento cumplir, me ponen trampas, dicen mentiras… y la que firma en la Consejería soy yo y eso Vero no lo entiende”. Ante ese señalamiento, Petro respondió: “Con cuidado. Creo que es gente corrupta”, a lo que Ferrer replicó: “Yo sé que es corrupta”, antes de añadir sobre Alcocer: “Yo a Vero la quiero, pero ya no me gusta. Se ha vuelto una tirana”, y cerrar el exmandatario con un “Ajá. El poder envenena”.

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El archivo extraído del celular también incluye mensajes entre Ferrer y Laura Sarabia sobre el transporte en enero de 2023 de pertenencias desde Toulouse, Francia, hasta Colombia en un avión oficial —entre ellas ropa, vajilla, cristalería, ollas, cuadros, una butaca y su mascota—, dentro de un paquete documental que ahora corresponde evaluar a la Fiscalía para establecer el alcance de las conversaciones y determinar si existen irregularidades.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.