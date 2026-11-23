Por: El Espectador

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Las autoridades lograron un importante golpe contra la estructura criminal de ‘Los Satanás’, luego de que el Gaula de la Policía, en colaboración con la Fiscalía, capturó en flagrancia a dos personas identificadas como alias ‘Pinky’ y alias ‘Will’. De acuerdo con la información entregada por las autoridades y recogida por El Espectador, ambos capturados son ciudadanos venezolanos y estarían implicados en amenazas dirigidas a comerciantes y conductores en Bogotá.

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Según detalló la Policía, alias ‘Pinky’ presuntamente ejercía como conductor de alias ‘El Niche’, quien habría sido abatido recientemente también por las autoridades. ‘El Niche’ era señalado como presunto sicario de la banda delincuencial denominada ‘Los Satanás’, identificada como uno de los grupos que forman parte del entramado criminal conocido como el Tren de Aragua. Se trata de una estructura transnacional cuyos tentáculos, según se ha denunciado en diferentes investigaciones, alcanzan distintas ciudades del territorio colombiano.

Por su parte, alias ‘Will’, una mujer de 24 años, estaría involucrada en al menos tres hechos en los que habría disparado contra las fachadas de viviendas y establecimientos comerciales. Las autoridades tienen indicios de que ella habría actuado contra aquellos que se negaban a pagar extorsiones, lo que evidencia el nivel de intimidación ejercido por esta organización criminal.

Ambos capturados ya fueron puestos a disposición de la Fiscalía. En su contra fueron imputados los delitos de extorsión agravada, así como fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, sus accesorios, partes o municiones, en la modalidad agravada. Además, un juez de la República les impuso la medida de aseguramiento privativa de la libertad en un centro carcelario, en espera del avance de su proceso judicial, según los procedimientos reportados por El Espectador.

De manera paralela a estas capturas, el Gaula y la Fiscalía adelantaron otros operativos en cinco ciudades del país: Barranquilla, Cartagena, Medellín, Bogotá y Soacha. Estas acciones permitieron materializar otras seis capturas de presuntos integrantes de ‘Los Satanás’, evidenciando la magnitud de la ofensiva estatal contra este grupo delictivo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quiénes son los capturados alias ‘Pinky’ y ‘Will’ y de qué se les acusa?

Alias ‘Pinky’ y alias ‘Will’ son dos ciudadanos venezolanos capturados en Bogotá por el Gaula de la Policía y la Fiscalía. Están acusados de estar implicados en amenazas y extorsiones a comerciantes y conductores, y de participar en hechos de violencia contra quienes se negaban a ceder a sus exigencias. Las autoridades los relacionan con la banda ‘Los Satanás’, uno de los tentáculos del Tren de Aragua. A ‘Pinky’ se le señala como conductor de alias ‘El Niche’, y a ‘Will’ como participante en ataques armados a viviendas y comercios. Se les imputaron los delitos de extorsión agravada y porte ilegal de armas.

¿Qué es el Gaula de la Policía y cuál es su función en Colombia?

El Gaula de la Policía es un grupo especializado de la Policía Nacional de Colombia orientado a combatir la extorsión y el secuestro. Su labor principal es perseguir delitos relacionados con estas prácticas y proteger a víctimas potenciales mediante la investigación, prevención y judicialización de los responsables, tal como ocurrió con la captura de alias ‘Pinky’ y ‘Will’ en Bogotá, casos reseñados por El Espectador.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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