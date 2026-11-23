Por: El Espectador

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Un juez especializado de Cúcuta impuso sentencias que oscilan entre 30 y 50 años de prisión a cuatro personas que integraban una red dedicada, presuntamente, a ofrecer dinero a madres en situación de vulnerabilidad con el objetivo de comercializar a sus hijos recién nacidos. Esta organización, según la Fiscalía General de la Nación, empleaba documentos falsos como estrategia para facilitar este proceso, afectando especialmente a mujeres migrantes venezolanas. La investigación señala que entre febrero de 2020 y abril de 2021, al menos dos menores fueron entregados a cambio de dinero.

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De acuerdo con información del ente investigador, Hernando Gómez Becerra figuraba como el principal articulador y responsable de identificar y localizar a mujeres embarazadas o madres recientes, en particular a aquellas provenientes de Venezuela. Por otra parte, Valeria Alejandra Pérez Herrera habría tenido el papel de financiar las actividades de la red y de coordinar la salida irregular de los niños del país, asegurando así que el proceso culminara con el traslado de los menores fuera de Colombia.

En el proceso judicial se documentó un caso concreto ocurrido en febrero de 2020. Fredy Alberto Ramírez Rodrígues, quien desempeñaba el cargo de registrador municipal de Silos, en Norte de Santander, expidió un registro civil fraudulento en el que figuraban Gómez Becerra y Pérez Herrera como padres de un niño nacido en el Hospital Erasmo Meoz. Gracias a ese documento, se logró tramitar un pasaporte colombiano, facilitando que el menor saliera del país el 10 de marzo.

La Fiscalía General de la Nación recalcó la gravedad de estos hechos y la vulnerabilidad de las madres afectadas, señalando que las acciones de esta red se centraron en personas en condición de alto riesgo social. Este proceso judicial resalta la labor de la justicia en la búsqueda de protección de los derechos humanos y la niñez, un tema que continúa en vigilancia por parte de las autoridades. Así lo reportó El Espectador, resaltando la importancia de la presión institucional contra las redes de trata de personas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo operaba la red de tráfico de menores condenada en Cúcuta?

Según la Fiscalía General de la Nación y lo informado por El Espectador, la red funcionaba contactando a mujeres gestantes, especialmente venezolanas en situación de vulnerabilidad, ofreciéndoles dinero para entregar a sus recién nacidos. Luego, utilizando documentos falsos obtenidos con ayuda de funcionarios públicos, registraban a los menores como hijos de los compradores y gestionaban sus pasaportes para sacarlos del país.

¿Quiénes fueron los responsables clave identificados en el caso de tráfico de menores en Norte de Santander?

Las acciones judiciales identificaron a Hernando Gómez Becerra, encargado de ubicar a las madres, y Valeria Alejandra Pérez Herrera, quien aportaba los recursos económicos y coordinaba la salida de los niños. Participó también Fredy Alberto Ramírez Rodrígues, registrador municipal, quien expedía registros civiles fraudulentos para facilitar la operación de la red.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Los dos terremotos que afectaron a Caracas, Maiquetía, Morón, Carabobo, Yaracuy, Miranda, Aragua y Falcón han provocado la muerte de más de 100 personas, 1.000 desaparecidos y daños en decenas de edificaciones. Diferentes países del mundo han anunciado ayudas humanitarias y alimenticias para socorrer a las personas que perdieron sus viviendas y que, por el momento, no tienen claro qué pasará con ellas.