Por: El Espectador

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El Centro Democrático, encabezado por su dirección y representantes en el Congreso, manifestó su respaldo a Paloma Valencia después de que aparecieran señalamientos sobre una supuesta información recibida por la exsenadora frente al atentado contra Miguel Uribe, quien aspira a la presidencia con el apoyo del uribismo. Paloma Valencia, excandidata presidencial, respondió tajantemente a esos rumores y los calificó como “absolutamente falsos”, según declaraciones recogidas por El Espectador. Este hecho reactiva las tensiones existentes entre sectores del uribismo y del abelardismo.

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Gabriel Vallejo, director del Centro Democrático, defendió de forma enfática a Paloma Valencia, argumentando que, mientras el país atraviesa desafíos importantes, hay quienes insisten en continuar con estrategias de campaña en redes sociales, a quienes denominó “bodegueros”. Por su parte, el senador Hernán Cadavid también respaldó a Valencia y sostuvo que, antes de asumir responsabilidades por los hechos, algunos prefirieron difamar a una persona transparente como es ella. Estas declaraciones reflejan la estrategia de la colectividad para desviar las acusaciones hacia ataques mediáticos.

De acuerdo con El Espectador, desde la época de la campaña presidencial, el uribismo denunció supuestas campañas de desprestigio dirigidas contra Paloma Valencia, atribuidas a las "bodegas" del sector político liderado por el presidente De la Espriella. Aunque figuras centrales del abelardismo, como el senador Enrique Gómez (Salvación Nacional) y el presidente de la junta directiva de Ecopetrol, Carlos Suárez, no han dado declaraciones sobre el tema, sí han surgido cuestionamientos desde sectores afines a ese movimiento político, que han insistido en el señalamiento contra Valencia.

En el contexto de la polémica, el Centro Democrático publicó un documento reafirmando que Paloma Valencia nunca recibió información precisa sobre un atentado dirigido contra Miguel Uribe ni contra otros dirigentes. Según ese comunicado, lo que recibió Valencia fueron advertencias de posibles amenazas en su propia contra, y tras el atentado contra Miguel Uribe, ella comunicó esa información a la Fiscalía. Además, Emily Rivera Sánchez, quien trabajó junto a la exsenadora en esa época, ratificó que la advertencia que recibió se refería exclusivamente a la candidata, sin aludir a Miguel Uribe ni a otros miembros del partido. A pesar de la existencia de chats verificados por la propia Valencia, el partido insiste en que su contenido nunca incluyó información previa sobre el atentado a Miguel Uribe.

Esta controversia, aunque no involucra directamente a funcionarios del gobierno, profundiza la fractura entre el Centro Democrático y el movimiento oficialista, justo cuando están por iniciar debates cruciales en el Congreso sobre la ley de ajuste fiscal, denominada por el Ejecutivo como "rescate fiscal". El papel del uribismo será fundamental en esas discusiones legislativas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué el Centro Democrático defendió a Paloma Valencia ante las acusaciones sobre el caso de Miguel Uribe?

El Centro Democrático salió en defensa de Paloma Valencia después de que la exsenadora fuera acusada de haber recibido información sobre un atentado contra Miguel Uribe antes de que ocurriera. Según declaraciones recopiladas por El Espectador, tanto el director del partido como otros senadores afirmaron que Valencia es una persona transparente y recalcaron que los mensajes que ella recibió solo advertían de amenazas en su contra, lo cual fue puesto en conocimiento de la Fiscalía. El partido considera estas acusaciones como ataques mediáticos o intentos de desprestigio.

¿Cuál es el trasfondo de las tensiones entre el uribismo y el abelardismo en torno a Paloma Valencia?

Las tensiones entre el uribismo y el abelardismo se intensificaron desde la campaña presidencial, cuando sectores del Centro Democrático acusaron a las "bodegas" vinculadas al movimiento de De la Espriella de conducir campañas negativas contra Paloma Valencia. Ahora, tras los recientes señalamientos, el conflicto se reactiva en un contexto político marcado por discusiones legislativas de alto impacto, donde ambos sectores mantienen posturas enfrentadas que influyen en la gobernabilidad y el debate público.

Paloma Valencia confirmó a Juan Daniel Oviedo como fórmula vicepresidencial

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Luego de varias reuniones, Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo se reunieron una última vez en la casa de la candidata del Centro Democrático para hablar sobre los puntos en común que los llevarán a ser fórmula presidencial y una opción de centro-derecha para las elecciones del 31 de mayo.