Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Abelardo de la Espriella, reconocido abogado y figura pública, afirmó recientemente que Gustavo Petro estaría promoviendo un golpe de Estado en Colombia. La declaración surge después de una intervención del expresidente Petro durante una movilización en Cali, donde mencionó que "quizás no hay que esperar el voto, lo que hay es actuar en las calles y de inmediato". Según informó el medio, este comentario fue interpretado por De la Espriella como un llamado a romper el orden constitucional y poner en riesgo la democracia del país.

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De la Espriella fue enfático en su postura frente a Petro y otros líderes políticos. En un pronunciamiento, comunicó: "No voy a ceder ante los violentos, ni ante quienes pretendan romper el orden constitucional. A Gustavo Petro, a Iván Cepeda y a los dirigentes de la oposición les digo: hagan oposición, marchen pacíficamente, cuestionen todas mis decisiones y ejerzan todos sus derechos constitucionales, atáquenme, insúltenme, pero respeten la democracia". Así, exigió respeto por las instituciones y el marco democrático, incluso en medio de profundas diferencias políticas.

Las declaraciones del expresidente originaron una ola de reacciones en diversos sectores. Según informó el medio, De la Espriella fue más allá al solicitar que las autoridades estadounidenses investiguen a Gustavo Petro, sugiriendo que el exmandatario debería enfrentarse a la justicia y manifestando su deseo de verlo en prisión.

El propio Petro replicó a estos señalamientos en X (antes Twitter), sugiriendo en su mensaje que si "un tirano va contra la vida y la existencia de su pueblo, entonces es el pueblo el que decidirá sobre el tirano". Este intercambio de declaraciones intensificó la controversia y motivó un fuerte debate tanto en redes sociales como en escenarios políticos.

En el Congreso de la República las posiciones tampoco se hicieron esperar. Rafael Nieto, senador por el partido Centro Democrático, calificó la frase de Petro como "una invitación a derrocar al Gobierno" y anunció que presentará una denuncia penal, al considerar que podría constituir instigación a delinquir. A estas críticas también se sumaron Juan Espinal y Daniel Briceño, ambos del Centro Democrático, y Julio César Triana, de Cambio Radical, junto con la excandidata presidencial Paloma Valencia.

Por el lado opositor, el senador Iván Cepeda respondió a las acusaciones y contraatacó en X afirmando que, si alguien debía ser investigado por las autoridades de Estados Unidos, ese sería Abelardo de la Espriella, a quien relacionó con redes de narcotráfico.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué Abelardo de la Espriella acusa a Gustavo Petro de promover un golpe de Estado?

De acuerdo con lo informado, Abelardo de la Espriella interpreta que las palabras de Gustavo Petro en Cali, en las que el exmandatario habló de no esperar el voto y actuar en las calles, son una incitación a romper el orden constitucional. Según De la Espriella, estos llamados ponen en riesgo la democracia y podrían considerarse un intento de golpe de Estado.

¿Qué reacciones generaron las declaraciones de Petro y De la Espriella en el Congreso?

Las declaraciones desencadenaron fuertes respuestas en el Congreso, especialmente desde el Centro Democrático, donde Rafael Nieto anunció una denuncia penal contra Petro. Varios congresistas de partidos opositores y de Cambio Radical expresaron su rechazo e inquietud, mientras que Iván Cepeda desde la oposición defendió a Petro y cuestionó públicamente a Abelardo de la Espriella.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.