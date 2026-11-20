Por: Noticiero 90 minutos

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El Torneo BetPlay 2026-II del fútbol profesional colombiano ya tiene definidos los protagonistas de la gran final: Deportes Quindío y Boca Juniors de Cali, dos equipos representativos del occidente del país que lograron avanzar tras superar los exigentes cuadrangulares semifinales, de acuerdo con información publicada por Dimayor (División Mayor del Fútbol Colombiano). Ambos conjuntos ahora están a solo 180 minutos de alcanzar el ansiado título del segundo semestre del año y dar un paso crucial en la lucha por el ascenso a la primera división para 2027.

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La organización del torneo, Dimayor, oficializó que la final se disputará en dos encuentros, siguiendo el formato tradicional de partidos de ida y vuelta. El primer duelo se disputará el lunes 23 de noviembre, a las 7:30 de la noche en el estadio Olímpico Pascual Guerrero de Cali. En ese compromiso, Boca Juniors de Cali será local y buscará aprovechar el respaldo de su hinchada para obtener una ventaja clave antes del partido definitivo. El segundo encuentro, donde se conocerá al campeón, está programado para el sábado 28 de noviembre, desde las 4:30 de la tarde, en el estadio Centenario de Armenia, sede de Deportes Quindío.

El hecho de que Deportes Quindío cierre la serie en su casa no es casualidad; esto responde a que terminó mejor posicionado en la tabla general de reclasificación, un aspecto que según las propias bases del torneo podría influir en la definición del título. Además, el desenlace de esta serie tiene un valor especial, pues si el equipo de Armenia logra imponerse en el marcador global, asegurará su retorno directo a la máxima categoría del fútbol nacional, la Liga BetPlay, para la temporada 2027.

Boca Juniors de Cali, por su parte, también sueña con el título, pero en caso de triunfar no tendrá el ascenso inmediato, pues deberá disputar una serie adicional de repechaje contra otro club que esté ubicado en la reclasificación anual, según lo establece el reglamento de Dimayor. Así las cosas, la emoción y la tensión están aseguradas en la final del Torneo BetPlay 2026-II, donde no solo está en juego una estrella, sino la oportunidad de regresar al círculo de honor del fútbol colombiano.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo se juegan los partidos de la final entre Deportes Quindío y Boca Juniors de Cali?

De acuerdo con la información publicada por Dimayor, la primera final se jugará el lunes 23 de noviembre en el estadio Pascual Guerrero de Cali, mientras que la definición del título será el sábado 28 de noviembre en el estadio Centenario de Armenia.

¿Qué significa el sistema de ida y vuelta en el Torneo BetPlay?

El sistema de ida y vuelta implica que la final se disputa en dos partidos, donde cada equipo juega una vez como local. El ganador se define por el resultado acumulado de ambos encuentros, lo que se conoce como el marcador global.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.