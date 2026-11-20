Queda poco tiempo para definir el futuro de los derechos de televisión del fútbol profesional colombiano, pues en pocas horas Win Sports debe responderle a Dimayor si alcanza la cifra de 90 millones de pesos propuesta por una compañía de Mauricio Correa o no.

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(Ver también: $ 90 millones de dólares ponen contra el reloj a Win Sports por los derechos del fútbol colombiano)

Es más, todo ha tomado un tono de tensión, puesto que este canal transmite los partidos del torneo nacional desde hace más de una década y por eso un cambio sería un reto enorme para los usuarios, los equipos e incluso la Dimayor.

Es más, en las últimas horas, en el programa ‘La titular’, Alejandro Pino y Germán Arango informaron que la idea de este canal era aliarse con Caracol Televisión, más específicamente la plataforma Ditu, para poder alcanzar esa cifra y seguir transmitiendo los compromisos, pero eso fue rápidamente desmentido por ambos lados.

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Primero, Carlos Antonio Vélez, en ‘Palabras mayores’, aseguró que eso nunca fue una posibilidad, entendiendo que cada canal tiene intereses completamente diferentes.

Luego, el que se pronunció fue Caracol Televisión por medio de un comunicado compartido en sus redes sociales, asegurando que esa información es falsa y que invita a que primero se consulten fuentes oficiales antes de sacar cualquier información relacionada a ese tema.

La información que circula sobre una supuesta alianza entre Caracol Televisión, Ditu y Win Sports por los derechos de transmisión del fútbol colombiano es FALSA. Ni @CaracolTV ni @Ditu_Tv hacen parte de la alianza mencionada en esas publicaciones. Invitamos a consultar fuentes oficiales y a no difundir información sin verificar. — Caracol Televisión (@CaracolTV) November 20, 2026

De esta manera, se descartó una opción que parecía bastante fuerte de que se unieran dos de los canales más grandes del país para alcanzar la cifra de los 90 millones de pesos y así poder seguir transmitiendo el fútbol profesional en el país.

(Ver también: Supuesto rival de Win desmintió puja por los derechos de TV; tampoco trabaja con Mauricio Correa)

Hasta cuándo tiene Win Sports para responder la oferta de la Dimayor

Por lo pronto, cabe destacar que Win Sports tiene hasta este sábado, 21 de noviembre, para responder y ejercer su derecho de preferencia para quedarse con los derechos del fútbol profesional colombiano, ya que si no la alcanza o no responde, pasarán a ser de la compañía liderada por Mauricio Correa.

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