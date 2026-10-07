Por: Caracol TV

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Una nueva controversia sacude al fútbol colombiano, esta vez con foco en el Deportes Tolima. La situación se conoció tras la revelación del propio director técnico, Luis Fernando Suárez, quien confirmó la existencia de un acto de indisciplina dentro de la plantilla profesional. De acuerdo con lo informado, los jugadores Yan Angulo, Daniel Pedrozo, Kelvin Flórez y Jorge Cabezas Hurtado fueron identificados como los protagonistas de dicho acontecimiento, al asistir a un concierto del artista musical 'Luisfer La Voz', incumpliendo así las normas internas del club.

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En una entrevista con el canal 'WIN', Suárez expresó su posición frente al hecho: "Soy consciente de la situación, de lo que pasó y sé que hubo un acto de indisciplina. Por lo tanto, se tomarán los correctivos necesarios. Hay que pensar en lo que es Tolima, donde están haciendo las cosas bien con el grupo humano, buscando ganar de manera correcta; después, mi obligación con los futbolistas es corregir sin estar coartando posibilidades". Las palabras del técnico dejan claro que para el Deportes Tolima la disciplina y la integridad del grupo están por encima de las individualidades, especialmente cuando se busca alcanzar el éxito deportivo a través del compromiso y la correcta conducta fuera del campo.

Suárez también relató el manejo que se le dio al caso, asegurando: "Lo que se hizo fue llamar a descargos, donde explicaron qué pasó y asumieron responsabilidades. Yo tomé la decisión de que no estarán en los próximos dos partidos, que serán de visitantes. Ahí lo más importante es corregir, más porque son jóvenes y, luego, se les dará la oportunidad, si ellos desean y quieren". De este modo, se estableció una sanción temporal, al tiempo que enfatizó la función formativa del club, que se compromete no solo con el rendimiento deportivo, sino con la formación personal de sus integrantes.

Julián Capera, periodista de 'Blu Radio', brindó más detalles en el programa 'Blog Deportivo'. Explicó que confirmaron la veracidad de los hechos a raíz de videos en redes sociales, y recalcó que, según el club, los jugadores no presentaron rastros de alcohol tras el evento, ya que fueron sometidos a controles pertinentes. Finalmente, Capera detalló que el Deportes Tolima aplicará procedimientos disciplinarios en conformidad con las normas deportivas y laborales: "Van a tener sanción, no van a ser premiados, así tendrán una muy fuerte sanción económica y dos partidos no serán tenidos en cuenta".

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué sanción impuso Deportes Tolima a los jugadores por el acto de indisciplina?

Los jugadores implicados recibieron una doble sanción: una suspensión de dos partidos, en los que no podrán ser tenidos en cuenta por el cuerpo técnico, que coinciden con encuentros fuera de casa, y una fuerte sanción económica. Estas medidas fueron anunciadas tras confirmar el incumplimiento de las normas internas del club.

¿Quiénes son los futbolistas involucrados en el acto de indisciplina en Deportes Tolima?

De acuerdo con la información brindada por Luis Fernando Suárez y ratificada por Julián Capera, los jugadores Yan Angulo, Daniel Pedrozo, Kelvin Flórez y Jorge Cabezas Hurtado fueron identificados como los responsables del acto de indisciplina, tras ser vistos en un concierto en horario no autorizado.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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