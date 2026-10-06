Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La Selección Colombia cerró de manera positiva su participación en la más reciente fecha FIFA, tras imponerse 2-0 sobre Perú en el NU Stadium de Miami. Este resultado, obtenido en tierras estadounidenses, no solo sumó una victoria más para la Tricolor, sino que dejó un recuerdo particularmente especial para la región del Tolima. El protagonismo de dos futbolistas directamente ligados con este departamento, Daniel Arcila, nacido en Mariquita, y Samuel Velásquez, quien fuera jugador del Deportes Tolima, marcó un precedente importante para la historia del fútbol colombiano, de acuerdo con información de El Nuevo Día.

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El primer tanto de la noche se produjo en el minuto 57 del partido. Samuel Velásquez, lateral con paso por Deportes Tolima, aprovechó un rebote cerca del área tras un ataque colombiano y ejecutó un potente remate de volea que se elevó directo al ángulo, superando sin opción a Pedro Gallese, arquero peruano. Este gol rompió la igualdad y permitió que la afición celebrara la ventaja parcial del conjunto colombiano.

La emoción para Mariquita y el Tolima se hizo aún más intensa sobre el cierre del encuentro. En el minuto 90+2, Daniel Arcila, quien había ingresado en el segundo tiempo, recibió el balón cerca del área peruana y, mediante un disparo que fue desviado, desacomodó a Gallese y sentenció el marcador final en favor de Colombia. Este gol no fue uno más: Arcila se convirtió en el primer futbolista nacido en Mariquita en anotar un gol con la Selección Colombia, hecho que le otorga carácter histórico a su actuación, como destaca El Nuevo Día.

Con este resultado, Colombia culminó la fecha FIFA tras un empate 1-1 con México y una derrota 0-1 ante Paraguay. Para el fútbol tolimense, la noche quedó como un hito, pues dos de sus embajadores brillaron con la camiseta tricolor y revalidaron el talento emergente en la región. La actuación de Arcila y Velásquez representa un motivo de orgullo para Mariquita y para quienes siguen de cerca el progreso del fútbol desde el Tolima.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién es Daniel Arcila y por qué es importante su gol con la Selección Colombia?

Daniel Arcila es un futbolista nacido en Mariquita, Tolima, que recientemente hizo historia al convertirse en el primer jugador de ese municipio en anotar un gol con la Selección Colombia. Este tanto, marcado en los minutos finales del partido ante Perú, le otorgó significado especial a la victoria y refuerza el reconocimiento del talento tolimense a nivel nacional.

¿Qué relevancia tienen Samuel Velásquez y Daniel Arcila para el Tolima en el fútbol colombiano?

Ambos futbolistas poseen un vínculo fuerte con el Tolima: Samuel Velásquez es exjugador del Deportes Tolima y Daniel Arcila nació en Mariquita, departamento de Tolima. Sus anotaciones en el partido contra Perú durante la fecha FIFA no solo representaron la victoria de Colombia, sino también el orgullo regional, al posicionar al Tolima como cuna de talentos para el fútbol del país.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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