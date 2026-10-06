Desde el pasado fin de semana, el Deportes Tolima se ha mantenido en el centro de la polémica porque luego del empate vs. Boyacá Chicó en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué, varios jugadores del conjunto profesional fueron vistos en un concierto por la noche, lo que fue considerado como un hecho de indisciplina.

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Y es que más allá de que los jugadores usen su tiempo libre como mejor les parezca, lo que no es correcto es que lo hayan hecho apenas unas horas después de ese partido, que significó el quinto encuentro del equipo sin conseguir la victoria.

Por eso mismo, este martes, 6 de octubre, el nuevo entrenador del equipo, Luis Fernando Suárez, contó las primeras decisiones que se tomaron con los jugadores involucrados, que en un principio serían Jan Angulo, Jorge Cabezas Hurtado, Daniel Pedrozo y Kelvin Flórez.

Qué pasará con los jugadores del Tolima

Según contó el técnico en diálogo con Win Sports, en principio los jugadores tendrán un castigo de dos partidos sin ser convocados, lo que significa que no jugarán contra Atlético Nacional y Jaguares de Córdoba.

“Es evidente que hubo un acto de indisciplina, los jugadores ya fueron llamados a descargos y de mi parte no van a estar en los próximos dos partidos”, dijo el entrenador del cuadro tolimense.

🗣️“Es evidente que hubo un acto de indisciplina, los jugadores ya fueron llamados a descargos y de mi parte no van a estar en los próximos dos partidos” Luis Fernando Suárez, técnico del Deportes Tolima en @WinSportsTV https://t.co/YDeKifvJSB — Dilan Orjuela (@DilanOrjuela5) October 6, 2026

Según aseguró el técnico, esta es una medida disciplinaria que les permitirá aprender de sus errores, sin que sea un castigo que los afecte de cara a lo que resta del campeonato.

Así las cosas, los jugadores no estarán en los siguientes encuentros:

Vs. Atlético Nacional el jueves 8 de octubre a las 6:05 de la tarde.

Vs. Jaguares el domingo 11 de octubre a las 4:05 de la tarde.

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Cabe recordar que debido a los últimos resultados que se han presentado, Tolima ha cedido posiciones en la tabla y ahora marcha octavo con 19 puntos, a ocho del líder que es el América de Cali.

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