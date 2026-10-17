Por: Portal Bogotá

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En Bogotá, el fútbol se ha convertido en una plataforma de oportunidades para miles de niñas y niños que sueñan con crecer y construir su futuro en las canchas. Este espíritu de esperanza y superación encuentra un espacio en la segunda temporada de “Sueños de Cancha”, una iniciativa liderada por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) y producida por Win Sports. De acuerdo con la información publicada en el portal ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, la nueva edición, dedicada exclusivamente al fútbol, se transmitirá desde el domingo 18 de octubre de 2026 a las 5:00 p. m., llevando a la televisión la realidad de las jóvenes promesas bogotanas.

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La competencia está diseñada para reunir a más de 2.000 niñas y niños, entre los 10 y 12 años, quienes cursan estudios en colegios públicos de las 20 localidades de la ciudad y hacen parte del programa Jornada Escolar Complementaria (JEC). Según el IDRD, los participantes no están vinculados a clubes ni escuelas deportivas ni forman parte de la Liga de Fútbol de Bogotá, lo que resalta el enfoque incluyente del proceso.

El proceso de selección inicia con la elección de 200 participantes, divididos equitativamente entre niñas y niños. Estos jóvenes deportistas reciben el acompañamiento del equipo metodológico del IDRD y el respaldo técnico de la Liga de Fútbol de Bogotá. Las pruebas se desarrollan en distintos escenarios emblemáticos, como los estadios de los parques Atahualpa, en Fontibón, y Las Américas, en San Cristóbal. Después, la competencia se traslada al estadio Carlos Arturo Rueda, en el Parque Recreodeportivo El Salitre, donde se define el grupo final de 50 jóvenes (25 niñas y 25 niños). La gran final se jugará en el estadio Metropolitano de Techo, donde se realizará un encuentro femenino y otro masculino para elegir a los dos ganadores de la temporada.

El premio para los ganadores será una beca deportiva integral por un año, para continuar su formación en clubes adscritos a la Liga de Fútbol de Bogotá, mientras que los otros 48 finalistas recibirán implementos deportivos como reconocimiento a su esfuerzo. Daniel García Cañón, director del IDRD, destacó la importancia de brindar igualdad de oportunidades en el fútbol y de llegar a lugares donde el talento muchas veces no es visible. Además, durante la temporada, los participantes contarán con el respaldo de reconocidas figuras del fútbol colombiano, como Rafael Robayo, Agustín Julio, Bonner Mosquera y Arnoldo Iguarán, así como el acompañamiento de referentes femeninas como Reina Sofía Torres y Nathalia Prieto.

La producción constará de cuatro capítulos semanales, en los que la audiencia podrá conocer las historias, los retos y la evolución de estos jóvenes talentos, haciendo visible un proceso que el IDRD promueve a través de los programas Jornada Escolar Complementaria y Deporte para la Paz, enfocados en la formación integral.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo se estrena la segunda temporada de Sueños de Cancha y en qué canal ver en Bogotá?

La segunda temporada de “Sueños de Cancha” se estrenará el domingo 18 de octubre de 2026 a las 5:00 p. m. en el canal Win Sports. La serie contará con cuatro capítulos que podrán ser vistos tanto en televisión como en las plataformas digitales y los canales oficiales del IDRD, según información de ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’.

¿Qué es la Jornada Escolar Complementaria (JEC) mencionada en el programa Sueños de Cancha?

La Jornada Escolar Complementaria (JEC), de acuerdo con la información del IDRD citada en el artículo, es un programa dirigido a niñas y niños de colegios públicos en Bogotá. Este programa ofrece actividades adicionales a la jornada escolar habitual, enfocadas en el desarrollo de habilidades deportivas, la formación integral, la disciplina, la convivencia y el trabajo en equipo a través del deporte.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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