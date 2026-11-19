Barranquilla no quiere quedarse únicamente con la final de la Copa Sudamericana 2026. La capital del Atlántico ahora apunta a un objetivo de mayor alcance: convertirse en sede de la final de la Copa Libertadores 2028, uno de los eventos más importantes del fútbol sudamericano.

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La información fue revelada por el periodista Juan José Buscalia y difundida por Samuel Vargas, quien señaló que la ciudad presentará oficialmente su candidatura ante el Consejo de la Conmebol este viernes 20 de noviembre.

La apuesta sería llevar la definición del torneo de clubes más importante del continente al estadio Metropolitano Roberto Meléndez, escenario que ya ha recibido partidos de la Selección Colombia y diferentes compromisos internacionales.

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Pero el interés de Barranquilla no surgió de un momento a otro. Desde agosto pasado, el alcalde Alejandro Char había manifestado públicamente que estaba adelantando gestiones para conseguir que la ciudad recibiera la final de la Libertadores. Incluso, el mandatario recibió la visita de Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, en el Metropolitano, donde el dirigente destacó las condiciones del escenario deportivo.

Colombia nunca ha recibido una final única de la Copa Libertadores

La candidatura tiene un antecedente importante: Colombia todavía no ha albergado una final única de la Copa Libertadores, formato que comenzó a implementarse en 2019. Aunque el país ha sido protagonista de diferentes definiciones continentales, ninguna ciudad colombiana ha organizado el partido definitivo bajo este sistema.

Por eso, conseguir la sede de 2028 representaría un acontecimiento histórico para el fútbol nacional

Además, Barranquilla ya tiene un primer compromiso con el fútbol sudamericano. El próximo 21 de noviembre recibirá la final de la Copa Sudamericana entre Boca Juniors y Atlético Mineiro, convirtiéndose en la primera ciudad colombiana en albergar una definición única de este certamen.

Barranquilla tendría competencia por la sede

Sin embargo, la capital del Atlántico no sería la única ciudad colombiana interesada en organizar el encuentro. Medellín también tendría entre sus objetivos recibir la final de 2028 y aprovechar las obras de ampliación del estadio Atanasio Girardot, que proyecta aumentar su capacidad.

De esta manera, la reunión del Consejo de la Conmebol será clave para conocer el panorama de las candidaturas y los próximos pasos del proceso.

(Ver también: ¿Cuánta plata espera Barranquilla por la final de la Copa Sudamericana? Habría millonario impacto)

Por ahora, Barranquilla busca aprovechar el impulso que le dará la final de la Sudamericana para dar un nuevo golpe sobre la mesa y llevar a Colombia una de las noches más importantes del fútbol de clubes en Sudamérica.

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