Por: Noticiero 90 minutos

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El Clásico Añejo del fútbol colombiano revive emociones fuertes en el arranque de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay II-2026. Este viernes 20 de noviembre, según información de 90minutos.co y las cuentas oficiales de los clubes en la red social X, Deportivo Cali enfrentará en Palmaseca a Millonarios FC, abriendo la competencia del Grupo B en una cita plagada de historia y rivalidad. El partido representa un punto de inflexión en el semestre, donde la presión y los antecedentes son factores determinantes para ambos equipos.

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De acuerdo con lo reportado, Deportivo Cali, bajo la dirección de Rafael Dudamel, llega con una racha impresionante: ocupó el tercer lugar en la fase regular tras sumar treinta y cinco puntos y acumular catorce fechas sin conocer la derrota. La escuadra ‘azucarera’ contará con el respaldo de su afición en casa y la ventaja de recuperar jugadores clave tras la reciente fecha FIFA, entre los que sobresale el arquero Pedro Gallese. Además, la capacidad técnica y liderazgo de Gustavo Cuéllar, Nicolás Benedetti y el goleador Juan Dinenno, fortalecen la confianza del plantel local y otorgan esperanzas de alcanzar la final.

Por su parte, Millonarios FC, comandado por Alberto Gamero, arriba al Valle del Cauca con la firme intención de imponer su experiencia y jerarquía en escenarios definitivos. Si bien los ‘embajadores’ lograron la clasificación apenas en la última fecha con treinta unidades, su nómina es destacada y cuenta con futbolistas de reputación internacional, entre ellos Juan Guillermo Cuadrado, el arquero Javier Burrai y los delanteros Leonardo Castro y Rodrigo Contreras, pilares en la búsqueda de un triunfo como visitantes.

El enfrentamiento entre Deportivo Cali y Millonarios FC no solo simboliza la pugna entre dos equipos emblemáticos, sino también el choque de estilos bien definidos dentro de un grupo en el que América de Cali y Atlético Bucaramanga elevan aún más la exigencia. Los dos encuentros disputados entre ambos clubes en el año finalizaron igualados, por lo que ceder puntos en este debut puede costar la oportunidad de pelear por el título. La expectativa es máxima y la noche promete fútbol de alto nivel y emociones inolvidables, con el sueño de la gran final en juego.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo llegan Deportivo Cali y Millonarios FC a los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay II-2026?

De acuerdo con 90minutos.co, Deportivo Cali ingresa a los cuadrangulares tras ocupar el tercer lugar en la fase regular, obteniendo treinta y cinco puntos y una destacada racha de catorce partidos invicto. Por su parte, Millonarios FC aseguró su cupo en la última jornada, llegando con treinta puntos y una nómina con figuras reconocidas tanto a nivel nacional como internacional.

¿Por qué el duelo entre Deportivo Cali y Millonarios FC es conocido como el Clásico Añejo?

El enfrentamiento entre Deportivo Cali y Millonarios FC es reconocido como el Clásico Añejo debido a la extensa historia y rivalidad que han consolidado en el fútbol colombiano, enfrentándose en instancias decisivas y protagonizando partidos que suelen definir momentos clave de la Liga BetPlay.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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