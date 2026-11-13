A pesar del interés por la realidad del balompié internacional, los aficionados del fútbol profesional colombiano podrán seguir en vivo y de manera simultánea siete de los 10 partidos decisivos de la última fecha del todos contra todos de la Liga BetPlay Dimayor II 2026.

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La transmisión simultánea ocurrirá este sábado 14 de noviembre, a partir de las 3:30 p.m., a través de diversas señales televisivas disponibles en Claro con la producción oficial de Win Sports.

Esta jornada decisiva correspondiente a la fecha 19 del campeonato nacional definirá finalmente los tres últimos cupos disponibles para disputar los esperados cuadrangulares semifinales del torneo clausura.

Dentro de la programación sabatina, el compromiso entre Millonarios y Alianza Valledupar se emitirá en directo mediante la señal de Win+, ubicada en los diales 522 y 1522.

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Por su parte, el duelo entre Cúcuta y Jaguares tendrá cobertura televisiva simultánea a través del Canal Radiola TV, sintonizable en las frecuencias 152 y 1152.

Entretanto, los seguidores podrán observar el enfrentamiento entre Deportivo Pereira y América mediante la pantalla de Claro Sports 2, disponible exactamente en la frecuencia 1503.

Asimismo, el clásico regional entre Atlético Nacional y Once Caldas llegará a los hogares colombianos por intermedio del Canal Red+, ubicado en los diales 101 y 1001.

De manera paralela, el choque antioqueño entre Águilas Doradas y Medellín contará con emisión en vivo mediante el Canal Shopping, sintonizable directamente en la frecuencia 1010.

Igualmente, el compromiso protagonizado por Bucaramanga frente a Fortaleza se transmitirá a las 3:30 p.m. a través del Canal Claro música, ubicado en las frecuencias 157 y 1157.

Completando la franja simultánea del sábado 14 de noviembre, el partido entre Deportivo Cali y Deportes Tolima se verá por el Canal Red+ en los diales 107 y 1007.

Adicionalmente, la programación de la fecha 19 incluye encuentros complementarios, destacando el duelo capitalino entre Inter de Bogotá y Santafe programado para el 13 de noviembre.

Ese compromiso previo entre conjuntos bogotanos se disputará exactamente a las 8:30 p.m. y contará con transmisión televisiva exclusiva por Win+ en las frecuencias 522 y 1522.

¿Qué se define en la última fecha de la Liga Betplay?

La última fecha de la fase todos contra todos de la Liga BetPlay Dimayor II 2026 definirá este sábado 14 de noviembre los tres últimos clasificados a los cuadrangulares semifinales.

Siete partidos se disputarán de manera simultánea a partir de las 3:30 p. m., garantizando igualdad competitiva entre los clubes involucrados en esta decisiva jornada del fútbol colombiano.

Actualmente, cinco equipos ya aseguraron su tiquete anticipado: Atlético Nacional con 39 puntos, Deportivo Cali con 34, América de Cali con 33, Atlético Bucaramanga con 32 y Santa Fe con 31.

Detrás de ellos, seis escuadras luchan matemáticamente por ocupar las tres plazas disponibles: Independiente Medellín, Millonarios, Once Caldas, Deportes Tolima, Águilas Doradas y Cúcuta Deportivo.

Independiente Medellín marcha sexto con 29 puntos y diferencia de gol de +3; asegura su clasificación venciendo o empatando como visitante frente a Águilas Doradas en Rionegro.

Por su parte, Millonarios ocupa la séptima casilla con 27 puntos y +9 de diferencia; avanzará directamente si derrota como local a Alianza Valledupar en el estadio El Campín.

Once Caldas figura octavo también con 27 unidades y +4 en diferencia de gol; depende exclusivamente de sí mismo si vence a Atlético Nacional en el estadio Atanasio Girardot.

Más abajo aparece Deportes Tolima en el noveno puesto con 26 puntos y +2; necesita derrotar a Deportivo Cali y esperar tropiezos de Millonarios, Once Caldas o Medellín.

Águilas Doradas marcha décimo con 25 puntos y +1; requiere vencer obligatoriamente a Independiente Medellín y aguardar derrotas o empates favorables de Millonarios, Once Caldas y Deportes Tolima.

Finalmente, Cúcuta Deportivo suma 24 puntos con -7 de diferencia; precisa golear a Jaguares y combinar múltiples derrotas ajenas para revertir su amplia desventaja en diferencia de goles.

Además, Deportivo Cali, América de Cali y Atlético Bucaramanga disputan el segundo lugar de la tabla para quedarse con la ventaja deportiva del punto invisible en semifinales.