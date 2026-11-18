Independiente Santa Fe recibió un nuevo revés en su intención de quedarse con Franco Fagúndez. Santos Laguna, equipo dueño de los derechos deportivos del delantero uruguayo, rechazó la segunda oferta que presentó el conjunto bogotano para comprarlo de manera definitiva, situación que complica la continuidad de una de las figuras del equipo en 2027.

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La información fue revelada por el periodista Pipe Sierra, quien señaló que el club mexicano no aceptó la nueva propuesta del cuadro cardenal. De esta manera, las negociaciones siguen estancadas y el futuro del atacante de 26 años todavía no está definido.

El panorama representa un problema para Santa Fe, pues Fagúndez se convirtió en uno de los futbolistas más importantes de la plantilla durante 2026. Sus números respaldan ese protagonismo: registra 10 goles y 5 asistencias en la Liga, además de actuaciones destacadas en las competencias internacionales que disputó el equipo, como la Copa Sudamericana y la Copa Libertadores.

El delantero llegó al conjunto capitalino en condición de préstamo desde Santos Laguna y su vínculo actual termina el próximo 31 de diciembre de 2026. Por esa razón, la dirigencia cardenal trabaja en una fórmula que le permita adquirir sus derechos deportivos y asegurar su permanencia para la siguiente temporada.

Sin embargo, el rechazo de dos propuestas por parte del equipo mexicano deja a Santa Fe ante un escenario complicado, especialmente porque el tiempo para resolver la situación empieza a reducirse.

Atlético Nacional también estaría interesado en Franco Fagúndez

A las dificultades económicas y contractuales se suma otro factor: el interés que habría despertado el atacante en otros equipos del fútbol colombiano.

Entre los clubes que han sido relacionados con el futuro del uruguayo aparece Atlético Nacional, que estaría atento a lo que ocurra con las negociaciones entre Santa Fe y Santos Laguna.

Así, el conjunto cardenal no solo necesita encontrar una propuesta que convenza a los mexicanos, sino que también podría tener competencia en el mercado local por uno de sus jugadores más determinantes.

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Por ahora, no hay un acuerdo para la compra definitiva de Fagúndez y su continuidad en Bogotá sigue en duda. Santa Fe tendrá que buscar alternativas si quiere evitar que el delantero salga del equipo cuando termine su préstamo.

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