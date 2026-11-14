Este sábado, 14 de noviembre, se definieron los clasificados a los cuadrangulares semifinales del fútbol colombiano, pues en una jornada de mucha emoción se determinó que Nacional y América se quedaron con la ventaja deportiva y abajo quedaron Bucaramanga, Santa Fe, Medellín, Millonarios, Once Caldas y Deportivo Cali.
(Ver también: Se confirmaron los dos equipos descendidos a la B en Colombia para 2027; Cúcuta, se salvó)
Ahora, los grupos quedaron distribuidos de gran manera, al punto de que habrá clásicos antioqueños y clásicos vallecaucanos, que son siempre muy entretenidos de ver.
Lo que faltaba ver era cómo quedaban las fechas, para que los hinchas se programen y los equipos puedan cuadrar todo su calendario y logística.
Ver esta publicación en Instagram
Cómo serán los cuadrangulares del fútbol colombiano
Tal como compartió la Dimayor, los partidos, fecha por fecha, serán:
Fecha 1:
- Medellín vs. Santa Fe.
- Once Caldas vs. Nacional
- Deportivo Cali vs. Millonarios.
- Bucaramanga vs. América.
Fecha 2:
- Santa Fe vs. Once Caldas.
- Atlético Nacional vs. Independiente Medellín.
- Millonarios vs. Bucaramanga.
- América vs. Deportivo Cali.
Fecha 3:
- Santa Fe vs. Nacional.
- Medellín vs. Once Caldas.
- Millonarios vs. América.
- Deportivo Cali vs. Bucaramanga.
Fecha 4:
- Nacional vs. Santa Fe.
- Once Caldas vs. Medellín.
- América vs. Millonarios.
- Bucaramanga vs. Deportivo Cali.
Fecha 5:
- Once Caldas vs. Santa Fe.
- Medellín vs. Nacional.
- Bucaramanga vs. Millonarios.
- Deportivo Cali vs. América.
Fecha 6:
- Santa Fe vs. Medellín.
- Nacional vs. Once Caldas.
- Millonarios vs. Deportivo Cali.
- América vs. Bucaramanga.
Hasta el momento no se conocen las fechas ni horarios de esos encuentros, pero esta es una línea de ruta muy importante para que los equipos y los hinchas se vayan acomodando a lo que se aproxima.
(Ver también: No se ayudan: Deportivo Pereira tendría que pagar millonaria multa por salir tarde a su partido)
Por otro lado, cabe recordar que los clasificados serán los mejores de cada grupo. Si Nacional y América empatan en puntos en la parte alta de la tabla con un rival al final de los cuadrangulares, automáticamente aseguran su clasificación porque como terminaron primero y segundo, respectivamente, tienen la ventaja deportiva del punto invisible.
* Pulzo.com se escribe con Z
LO ÚLTIMO