Este sábado, 14 de noviembre, se definieron los clasificados a los cuadrangulares semifinales del fútbol colombiano, pues en una jornada de mucha emoción se determinó que Nacional y América se quedaron con la ventaja deportiva y abajo quedaron Bucaramanga, Santa Fe, Medellín, Millonarios, Once Caldas y Deportivo Cali.

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Ahora, los grupos quedaron distribuidos de gran manera, al punto de que habrá clásicos antioqueños y clásicos vallecaucanos, que son siempre muy entretenidos de ver.

Lo que faltaba ver era cómo quedaban las fechas, para que los hinchas se programen y los equipos puedan cuadrar todo su calendario y logística.

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Cómo serán los cuadrangulares del fútbol colombiano

Tal como compartió la Dimayor, los partidos, fecha por fecha, serán:

Fecha 1:

Medellín vs. Santa Fe.

Once Caldas vs. Nacional

Deportivo Cali vs. Millonarios.

Bucaramanga vs. América.

Fecha 2:

Santa Fe vs. Once Caldas.

Atlético Nacional vs. Independiente Medellín.

Millonarios vs. Bucaramanga.

América vs. Deportivo Cali.

Fecha 3:

Santa Fe vs. Nacional.

Medellín vs. Once Caldas.

Millonarios vs. América.

Deportivo Cali vs. Bucaramanga.

Fecha 4:

Nacional vs. Santa Fe.

Once Caldas vs. Medellín.

América vs. Millonarios.

Bucaramanga vs. Deportivo Cali.

Fecha 5:

Once Caldas vs. Santa Fe.

Medellín vs. Nacional.

Bucaramanga vs. Millonarios.

Deportivo Cali vs. América.

Fecha 6:

Santa Fe vs. Medellín.

Nacional vs. Once Caldas.

Millonarios vs. Deportivo Cali.

América vs. Bucaramanga.

Hasta el momento no se conocen las fechas ni horarios de esos encuentros, pero esta es una línea de ruta muy importante para que los equipos y los hinchas se vayan acomodando a lo que se aproxima.

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Por otro lado, cabe recordar que los clasificados serán los mejores de cada grupo. Si Nacional y América empatan en puntos en la parte alta de la tabla con un rival al final de los cuadrangulares, automáticamente aseguran su clasificación porque como terminaron primero y segundo, respectivamente, tienen la ventaja deportiva del punto invisible.

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