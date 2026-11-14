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Escrito por:  Diego Quiroga
Redactor     Nov 14, 2026 - 11:44 pm

Este sábado, 14 de noviembre, se definieron los clasificados a los cuadrangulares semifinales del fútbol colombiano, pues en una jornada de mucha emoción se determinó que Nacional y América se quedaron con la ventaja deportiva y abajo quedaron Bucaramanga, Santa Fe, Medellín, Millonarios, Once Caldas y Deportivo Cali.

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Ahora, los grupos quedaron distribuidos de gran manera, al punto de que habrá clásicos antioqueños y clásicos vallecaucanos, que son siempre muy entretenidos de ver.

Lo que faltaba ver era cómo quedaban las fechas, para que los hinchas se programen y los equipos puedan cuadrar todo su calendario y logística.

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Tal como compartió la Dimayor, los partidos, fecha por fecha, serán:

Fecha 1:

  • Medellín vs. Santa Fe.
  • Once Caldas vs. Nacional
  • Deportivo Cali vs. Millonarios.
  • Bucaramanga vs. América.

Fecha 2:

  • Santa Fe vs. Once Caldas.
  • Atlético Nacional vs. Independiente Medellín.
  • Millonarios vs. Bucaramanga.
  • América vs. Deportivo Cali.

Fecha 3:

  • Santa Fe vs. Nacional.
  • Medellín vs. Once Caldas.
  • Millonarios vs. América.
  • Deportivo Cali vs. Bucaramanga.

Fecha 4:

  • Nacional vs. Santa Fe.
  • Once Caldas vs. Medellín.
  • América vs. Millonarios.
  • Bucaramanga vs. Deportivo Cali.

Fecha 5:

  • Once Caldas vs. Santa Fe.
  • Medellín vs. Nacional.
  • Bucaramanga vs. Millonarios.
  • Deportivo Cali vs. América.

Fecha 6:

  • Santa Fe vs. Medellín.
  • Nacional vs. Once Caldas.
  • Millonarios vs. Deportivo Cali.
  • América vs. Bucaramanga.

Hasta el momento no se conocen las fechas ni horarios de esos encuentros, pero esta es una línea de ruta muy importante para que los equipos y los hinchas se vayan acomodando a lo que se aproxima.

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Por otro lado, cabe recordar que los clasificados serán los mejores de cada grupo. Si Nacional y América empatan en puntos en la parte alta de la tabla con un rival al final de los cuadrangulares, automáticamente aseguran su clasificación porque como terminaron primero y segundo, respectivamente, tienen la ventaja deportiva del punto invisible.

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