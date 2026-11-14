No es sencilla la situación para la Selección de Chile, pues sigue en su proceso de renovación generacional y no encuentra el equipo para volver a destacar como lo hizo en 2015 y 2016, cuando consiguió el bicampeonato de Copa América.

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De hecho, sigue perdiendo compromisos como contra la Selección Colombia este viernes, 13 de noviembre, en Cali, por lo que espera revertir la situación el próximo martes en el partido que se jugará en Santiago.

Sin embargo, las noticias no son positivas, puesto que ahora el conjunto chileno confirmó que pierde a uno de sus defensores, quien sufrió una complicada lesión y por eso no seguirá en la convocatoria.

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Qué le pasó al jugador de la Selección Chile

Se trata de Diego Ulloa, futbolista de Colo Colo de Chile, quien en el compromiso contra la Selección Colombia tuvo un golpe y se fue reemplazado.

Horas después de ese encuentro, la Federación Chilena de Fútbol anunció que el jugador “presenta una fractura costal derecha” que fue confirmada luego de hacerse las imágenes diagnósticas, por lo que no seguirá concentrado y volverá a su club.

“El Cuerpo Médico de la Selección Chilena informa que el seleccionado nacional Diego Ulloa (Colo-Colo) ha sido liberado de la convocatoria. El jugador presenta una fractura costal derecha confirmada por estudio con imágenes cuyo período de recuperación supera los plazos de la presente convocatoria”, informó la Federación.

De esta manera, el futbolista será otra baja para el compromiso contra la Selección Colombia, que será el próximo martes, 17 de noviembre, a partir de las 6:00 de la tarde, hora colombiana, en Santiago de Chile.

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Cabe recordar que el combinado vestido de rojo no le gana a Colombia desde la Copa América de 2019, cuando la eliminó en octavos de final en la definición desde el punto penalti.

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