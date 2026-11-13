El pasado martes, 2 de noviembre, falleció trágicamente el futbolista español Jesús de Miguel, quien en el compromiso entre Tenerife y Andorra se chocó contra el guardameta Jesús Owono y tuvo que ser atendido de emergencia.

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(Ver también: Quién es Jesús Owono, arquero que golpeó a Jesús de Miguel; muerte se lamenta en el mundo del fútbol)

Pese a que fue llevado al hospital, atendido por especialistas y más, desafortunadamente unas horas después perdió la vida, siendo una de las mayores tragedias deportivas en la historia del fútbol español.

El guardameta que ocasionó esta situación quedó muy afectado, al punto de que le tocó cerrar las redes sociales, no sale de su casa desde entonces y está sumergido en una depresión considerable.

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Ahora, este viernes se conoció la sanción que recibió por cometer esta temerosa falta que desencadenó en el fallecimiento del jugador.

Cuál es la sanción a Jesús Owono

El Comité Disciplinario de la Real Federación Española de Fútbol informó que al jugador se le impuso una sanción de 12 partidos por esta situación, que significa el grado máximo de consecuencia previsto en el artículo que regula las agresiones.

🚨 ÚLTIMA HORA | El Comité de Disciplina de la RFEF sanciona a Jesús Owono, portero del Andorra, con 12 PARTIDOS de suspensión por su entrada a Jesús de Miguel ❌ Disciplina aplica el grado máximo de sanción previsto en el artículo que regula las agresiones 📻 #PartidazoCOPE https://t.co/N7colfxDcs — El Partidazo de COPE (@partidazocope) November 13, 2026

Esto quiere decir que el futbolista regresaría a las canchas hasta principios de febrero para el compromiso contra Granada, que está programado para el 7 de ese mes.

(Ver también: Jesús Owono, arquero que chocó con Jesús de Miguel, rompió el silencio y se mostró muy afectado)

Por lo pronto, al jugador no lo están presionando desde el club para que regrese a los entrenamientos, ya que saben que no es nada sencillo de manejar al haber un fallecido.

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