La muerte de Jesús de Miguel, delantero del CD Tenerife, tras un fuerte choque con el arquero del FC Andorra, Jesús Owono, puso al guardameta en el centro de la atención del fútbol español. El futbolista de 25 años pasó de defender la portería de su equipo a protagonizar una de las noticias más dolorosas de la temporada, luego de que se confirmara el fallecimiento del atacante.

Sigue a PULZO en Discover

(Ver también: La violencia no para: ataque de supuestos hinchas al bus del Real Cartagena dejó varios heridos)

Pero ¿quién es el portero involucrado en esta tragedia y cómo ha sido su trayectoria?

Jesús Owono nació el 1 de marzo de 2001 en Bata, Guinea Ecuatorial, aunque llegó a España cuando tenía cuatro años. Allí comenzó su formación futbolística en el Antiguoko, una reconocida cantera del País Vasco, antes de pasar por las divisiones inferiores de la Real Sociedad.

Lee También

En 2016 llegó al Deportivo Alavés, club en el que continuó su proceso de formación y con el que consiguió dar el salto al fútbol profesional. Su debut en la primera división española se produjo el 2 de enero de 2022, precisamente frente a la Real Sociedad.

Aquella presentación también tuvo un significado histórico: Owono se convirtió en el primer futbolista nacido en Guinea Ecuatorial en disputar un partido de la máxima categoría del fútbol español.

Además, el guardameta es internacional con la selección de su país desde 2019 y ha participado en dos ediciones de la Copa de África.

¿Había protagonizado otras jugadas violentas?

Cabe recordar que antes de esta situación el arquero no había protagonizado una jugada parecida, pues de hecho esta temporada no había recibido ni siquiera tarjetas amarillas.

La tragedia que cambió su carrera

El lunes 2 de noviembre, durante el encuentro entre Tenerife y Andorra, Owono salió de su área para intentar interceptar un balón largo. En esa acción terminó impactando con su rodilla en el pecho de Jesús de Miguel, quien quedó tendido sobre el césped y necesitó atención médica inmediata.

🔵⚪️ | Golpe fortísimo de Owono sobre Jesús de Miguel que hace que salten todas las alarmas. 🇪🇸👀 🙏🏼 Pronta recuperación a Jesús y que todo quede en un susto 🏟️ Tenerife – Andorra https://t.co/NXopIJ7p9H — Laliga News (@laligaa_neews) November 2, 2026

El árbitro le mostró tarjeta roja directa. En el acta arbitral, la acción quedó descrita como un impacto brusco con la pierna en alto y uso de fuerza excesiva.

El delantero fue trasladado de urgencia a un hospital, donde permaneció ingresado tras sufrir un paro cardiorrespiratorio. Sin embargo, este martes 3 de noviembre se confirmó su fallecimiento a los 30 años.

Owono, por su parte, cerró sus redes sociales después de recibir una oleada de insultos y amenazas. Según medios españoles, el arquero quedó profundamente afectado por lo ocurrido y su entorno aseguró que no tuvo intención de lastimar al rival.

(Ver también: Atacaron a jugador del Cali y hasta lo intimidaron con un arma, por los resultados del equipo)

Así, una acción durante un partido terminó convirtiéndose en una tragedia que golpeó al fútbol español y dejó al guardameta en medio de una situación que marcará su carrera deportiva.

"El peor error": Tatuador habló sobre mujer que murió por sedarse para tatuaje

¿Qué pasó con Yenifer García Valencia? La mujer de 33 años murió en Bogotá después de someterse a una sesión de tatuaje en la que, según la información conocida, habría recibido medicamentos para sedarla. En este video le contamos qué se sabe del caso, qué riesgos existen al utilizar medicamentos sedantes durante un tatuaje y qué han dicho las autoridades.