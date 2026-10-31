Por: Caracol TV

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Carlos Cuesta, futbolista colombiano, experimenta actualmente una etapa de incertidumbre profesional tras haber destacado en su paso por el Genk de Bélgica. Este desempeño en el fútbol europeo llamó la atención de equipos de mayor reconocimiento, como el Galatasaray de Turquía, que buscaba conformar una sólida defensa formada por Cuesta y su compatriota Dávinson Sánchez. Sin embargo, de acuerdo con Noticias Caracol, el defensor no logró consolidarse en el club turco, por lo que fue cedido en préstamo al Vasco da Gama, equipo brasileño que ahora enfrenta una difícil decisión sobre el futuro del jugador.

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El periodista Léo Lacerda aportó detalles sobre la operación que llevó a Cuesta al fútbol brasileño. Según sus declaraciones, "el zaguero colombiano Carlos Cuesta podría estar despidiéndose del Vasco". Contratado en septiembre de 2025 en calidad de préstamo desde el Galatasaray, el central fue recibido con expectativas de aportar solidez al sistema defensivo del conjunto cruz-maltino. Aunque Cuesta tuvo momentos destacados con la camiseta del Vasco da Gama, lo cierto es que su desempeño no garantiza su permanencia en el club.

Lacerda informó sobre las cifras concretas desembolsadas por el club brasileño. Inicialmente, Vasco pagó 750 mil euros por el préstamo que se extendía hasta diciembre de 2025. Más adelante, el club desembolsó 1,5 millones de euros adicionales para extender el vínculo hasta finales de 2026. En total, la suma invertida por Vasco en la cesión de Cuesta asciende a 2,25 millones de euros, lo que equivale a aproximadamente 14,4 millones de reales brasileños, según señaló el comunicador.

El tema financiero es determinante, pues la opción de compra definitiva fue pactada en 5,75 millones de euros, equivaliendo a unos 34,6 millones de reales. Esta cifra resulta demasiado elevada bajo las condiciones actuales, y como indicó Lacerda, "el Vasco no debe ejercer esa cláusula en los valores actuales".

Frente a esta situación, la directiva del Vasco da Gama mantiene conversaciones con el Galatasaray para explorar posibles alternativas respecto al futuro del defensor colombiano. Sin embargo, la tendencia más probable, de acuerdo con Lacerda, es que el club brasileño no adquiera de manera definitiva a Cuesta bajo los términos económicos establecidos inicialmente.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es la situación contractual de Carlos Cuesta con Vasco da Gama y Galatasaray?

Carlos Cuesta llegó a Vasco da Gama en calidad de préstamo desde Galatasaray, con un contrato vigente hasta el final de 2026 gracias a extensiones de vínculo que implicaron un desembolso acumulado de 2,25 millones de euros por parte del club brasileño. Sin embargo, la opción de compra definitiva está fijada en 5,75 millones de euros, cifra que actualmente el Vasco da Gama no está dispuesto a pagar, por lo que el futuro del jugador aún no está definido.

¿Por qué Vasco da Gama duda en ejercer la opción de compra de Carlos Cuesta?

Vasco da Gama duda en ejercer la opción de compra de Carlos Cuesta principalmente por el alto valor fijado en el acuerdo con Galatasaray. La suma de 5,75 millones de euros, que equivale a unos 34,6 millones de reales, representa una inversión significativa que el club carioca no considera justificable bajo las circunstancias actuales, a pesar de los momentos positivos del defensor colombiano en el equipo.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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