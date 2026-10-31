Por: Gol Caracol

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El Sporting de Lisboa retomó la senda del triunfo en la Liga de Portugal luego de vencer 0-2 al Casa Pia, en la décima jornada del campeonato nacional. De acuerdo con la información citada por ‘O Jogo’, el equipo dirigido por Rui Borges llegaba con el objetivo claro de dejar atrás la reciente derrota frente al Académico de Viseu y lo consiguió con una actuación sólida fuera de casa.

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El encuentro quedó marcado por la actuación del delantero colombiano Luis Javier Suárez, quien, según ‘O Jogo’, estuvo a punto de igualar un importante registro en la historia del fútbol luso. Suárez había logrado anotar en diez partidos consecutivos (acumulando doce goles en ese periodo) con la camiseta del Sporting, quedándose a solo dos encuentros del récord de once partidos de Peyroteo, quien dejó su marca en distintas temporadas entre 1937 y 1947. Sin embargo, en esta ocasión, Suárez no logró convertir y fue sustituido antes de finalizar el partido, desperdiciando una valiosa oportunidad de igualar y posiblemente superar aquella histórica cifra.

La apertura del marcador llegó temprano, cuando Pedro Lima culminó una jugada iniciada por Iván Fresneda y colocó el 0-1 en el minuto 13. Lima venía de un rendimiento destacado, pues apenas unos días antes fue el protagonista en Copa de la Liga tras anotar los dos tantos que permitieron la victoria 2-1 frente al Marítimo. Esa actuación lo llevó a ganarse un lugar entre los titulares para el partido liguero.

Por su parte, el portero costarricense Patrick Sequeira fue determinante para mantener al Casa Pia en el partido. Sus intervenciones —en especial las que evitaron las anotaciones de Luis Suárez— impidieron que la diferencia fuera mayor.

En los últimos instantes del encuentro, el propio Sequeira se sumó al ataque durante un tiro de esquina con la esperanza de lograr el empate. Sin embargo, el Sporting aprovechó el espacio dejado en su portería para lanzar un rápido contragolpe liderado por Geny Catamo, quien selló el 0-2 definitivo tras marcar con el arco desprotegido.

Gracias a este triunfo, el Sporting suma 21 puntos y se ubica en la tercera posición de la tabla, a seis del líder, Porto, que aún debe disputar su siguiente compromiso. Por su parte, el Casa Pia sigue en la zona baja del campeonato.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál fue la racha de goles consecutivos de Luis Javier Suárez con el Sporting de Lisboa?

De acuerdo con el portal ‘O Jogo’, Luis Javier Suárez alcanzó una racha de diez partidos consecutivos marcando goles para el Sporting de Lisboa, sumando doce anotaciones en ese periodo. Esta seguidilla le permitió acercarse al récord histórico en Portugal, aunque finalmente no pudo igualarlo ni superarlo tras quedarse en blanco en el partido frente al Casa Pia.

¿Por qué el Sporting de Lisboa necesitaba recuperarse en la Liga de Portugal?

El Sporting de Lisboa afrontaba el duelo ante Casa Pia con la presión de recuperarse después de haber perdido 1-2 frente al Académico de Viseu en la fecha anterior del campeonato. El triunfo logrado como visitante permitió al equipo reponerse anímicamente y mantener su posición en la parte alta de la tabla de clasificación de la Liga de Portugal.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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