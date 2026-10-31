Por: Gol Caracol

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El delantero colombiano Jhon Durán ha logrado captar la atención de la prensa en Portugal, particularmente después de su gol ante Gil Vicente y por las buenas actuaciones que ha mostrado como el principal revulsivo del Benfica. De acuerdo con información recogida por ‘A Bola’, el jugador, surgido de Envigado, actualmente se encuentra entre los elementos más destacados del club, siendo solo superado por el máximo goleador del equipo, Vangelis Pavlidis.

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Según ‘A Bola’, nadie en la plantilla del Benfica ha marcado tantos goles como Pavlidis, quien suma 17 anotaciones en 17 partidos. Además, el internacional griego ostenta un impresionante promedio de un gol cada 70 minutos disputados, lo que lo posiciona en el primer lugar de eficacia goleadora. Sin embargo, en este ranking de efectividad inmediata, Jhon Durán es quien le sigue los pasos más de cerca, una señal clara del impacto que está teniendo el colombiano en el equipo.

Un elemento relevante para valorar el aporte de Durán es el tiempo limitado que suele recibir en el campo bajo la dirección técnica de Marcos Silva. A pesar de esta situación, el joven delantero de 22 años generalmente responde de manera positiva. Por ejemplo, solo se enteró que podía ser usado contra Gil Vicente el mismo día del partido, luego de que la Junta Disciplinaria suspendiera el efecto de una tarjeta roja que recibió frente a Santa Clara. En términos de tiempo, necesita media hora más en el campo que Pavlidis para alcanzar el gol, lo que equivale a una media de una anotación cada 100 minutos. Sus víctimas ya incluyen a Hearts, Casa Pia, Celtic —a quienes les marcó dos veces— y Gil Vicente, lo que confirma su capacidad para aprovechar las oportunidades que recibe.

El Benfica cuenta con más jugadores que han mostrado aportes significativos al ataque. Entre ellos destacan Gianluca Prestianni, con un promedio de gol cada 116 minutos, y Dodi Lukebakio, quien anota cada 131 minutos. Este último, al igual que Durán, hace parte de la denominada segunda línea y solo ha sido titular en cuatro partidos. Por último, se resalta que el Benfica tiene sobre Durán una cláusula de opción de compra de 30 millones de euros, así como una cláusula de preferencia para una eventual cesión en la temporada 2027/28, configurando una pieza clave tanto en lo deportivo como en lo contractual.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los números goleadores de Jhon Durán y cómo se comparan con los de Pavlidis en el Benfica?

Jhon Durán marca un gol cada 100 minutos en promedio con el Benfica, según 'A Bola'. Aunque obtiene menos minutos en campo bajo la dirección de Marcos Silva, su efectividad solo es superada por Vangelis Pavlidis, quien anota en promedio cada 70 minutos y suma 17 goles en 17 partidos. Esto posiciona a Durán como el segundo jugador con mejor rendimiento goleador del equipo.

¿Qué cláusulas económicas tiene el Benfica por Jhon Durán y qué significa la opción de cesión preferencial?

El Benfica posee una cláusula de opción de compra por Jhon Durán que asciende a 30 millones de euros, además de una cláusula de preferencia para una cesión durante la temporada 2027/28. Esto significa que el club tiene la prioridad para ejecutar una cesión a futuro antes que otros equipos interesados, asegurando así una ventaja en la posible continuidad del jugador en sus filas o en el negocio de su traspaso.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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