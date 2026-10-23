Por: Caracol TV

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El estadio Maracaná de Río de Janeiro se vio afectado por un grave episodio de vandalismo tras el triunfo de Boca Juniors por 1-3 sobre Vasco da Gama, en el partido de vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana, lo que ocasionó la eliminación del club carioca. Según denunció Flamengo, uno de los clubes que administra este recinto junto a Fluminense, la situación fue calificada de "inaceptable" y se atribuyó a un grupo de aficionados que no respetó "el patrimonio de uno de los escenarios más emblemáticos del fútbol mundial", de acuerdo con el comunicado oficial recogido por los medios.

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El reporte del consorcio encargado de la operación del Maracaná detalló los daños: cientos de asientos rotos, baños y bares vandalizados, afectaciones en las rampas de acceso y destrucción de señalización. Las pérdidas materiales obligaron a los encargados del estadio a trabajar con urgencia para lograr que el lugar estuviera listo para el siguiente compromiso, un partido entre Flamengo y Estudiantes de La Plata por las semifinales de la Copa Libertadores, para el cual se habían agotado las más de 70.000 entradas disponibles.

La magnitud de los daños quedó reflejada en el informe de los medios locales, donde se informa que aproximadamente 300 sillas fueron vandalizadas, y al menos 200 de ellas estaban ubicadas en la zona destinada a los aficionados de Boca Juniors. Frente a esto, la respuesta de Flamengo y de los responsables del Maracaná fue contundente en su rechazo y en la necesidad de actuar con celeridad para garantizar la seguridad y calidad del evento siguiente.

El contexto de este encuentro tuvo una particularidad: el Vasco da Gama solo pudo jugar en el Maracaná por decisión judicial, ya que en primera instancia Flamengo y Fluminense no estaban de acuerdo en facilitar el uso del estadio. En lo deportivo, la serie se definió a favor de Boca Juniors tras un error del portero Léo Jardim que permitió a Leandro Paredes sellar el marcador en el minuto 88, después de que el conjunto argentino ya hubiera abierto el marcador al inicio del partido y ampliado su ventaja antes del descanso.

Por tanto, el episodio de vandalismo no solo dejó cuantiosas pérdidas materiales sino que reavivó tensiones sobre la administración del estadio y el comportamiento de los aficionados en partidos de alta rivalidad.

¿Cuántos daños se registraron en el Maracaná tras el partido de Boca Juniors y Vasco da Gama?

De acuerdo con los medios locales citados en el comunicado de Flamengo, fueron vandalizadas alrededor de 300 sillas, de las cuales cerca de 200 se encontraban en la zona ocupada por aficionados de Boca Juniors. Además, se registraron destrozos en baños, bares, rampas de acceso y señalización.

¿Por qué el Vasco da Gama solo pudo jugar en el Maracaná por decisión judicial?

El Vasco da Gama recibió autorización judicial para jugar en el Maracaná debido a que, en un primer momento, los clubes que administran el estadio, Flamengo y Fluminense, estaban en desacuerdo con ceder el escenario para este partido de semifinales de la Copa Sudamericana.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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