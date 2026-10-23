Por: Caracol TV

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El estadio Metropolitano Roberto Meléndez, ubicado en Barranquilla, está en el centro de la atención tanto nacional como internacional. De acuerdo con TyC Sports, medio argentino especializado en deportes, la transformación arquitectónica que vive este escenario lo perfila como el principal lugar para la final de la Copa Sudamericana, que está programada para el 21 de noviembre. Este proyecto ha sido calificado como ambicioso y de gran impacto, pues contempla no solo la mejora en infraestructura sino también en la experiencia de quienes asisten a los eventos.

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Las obras de remodelación dieron inicio en enero de 2026, según destaca TyC Sports, y cuentan con un presupuesto superior a los 45 millones de dólares. El objetivo principal es aumentar la capacidad de espectadores de 43.000 a 65.000, lo que convertirá al Metropolitano Roberto Meléndez en el estadio con mayor aforo en Colombia. Además, se están implementando avances que buscan garantizar que el recinto sea apto para espectáculos de gran escala y para recibir aficiones nacionales e internacionales.

Entre los cambios que más incidirán en la experiencia del público está la eliminación de la pista atlética, una decisión que permitirá descender el nivel del terreno de juego cerca de cuatro metros. De esta manera, las gradas quedarán mucho más próximas al césped, una característica que mejorará la visibilidad y aumentará la sensación de proximidad de los asistentes con los acontecimientos deportivos. Otro de los aspectos visuales que hará la diferencia será la nueva fachada, compuesta por más de 74.000 luces LED, que podrán proyectar imágenes, colores y animaciones. El proyecto incluye también pantallas 4K y una franja luminosa de 500 metros, lo que dará una imagen moderna y vanguardista al recinto conocido como ‘Coloso de la Ciudadela’.

En cuanto a la comodidad interna, el estadio dispondrá de más de 10.800 butacas retráctiles y la ampliación de los baños de 300 a cerca de 900 unidades. Se habilitarán además cuatro camerinos modernos, zonas VIP, áreas de hospitalidad y salas de prensa. El césped será reemplazado por una grama híbrida Bermuda 419, con sistemas automatizados de riego y drenaje, aspectos técnicos que buscan mejorar la calidad del juego. Todo esto responde al compromiso de seguir el cronograma establecido y las inspecciones aprobadas por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), que mantiene a Barranquilla como sede de la final.

En lo deportivo, Boca Juniors será uno de los protagonistas, tras clasificar a la final venciendo a Vasco da Gama 3-1 en Brasil. Su contrincante será Atlético Mineiro, que llegó tras superar a Montevideo City Torque. La ciudad de Barranquilla se alista para recibir uno de los eventos futbolísticos más esperados del año, mientras sigue adelante la modernización total de su principal escenario deportivo.

¿Cuáles son las principales remodelaciones del estadio Metropolitano de Barranquilla para la Copa Sudamericana?

Las obras más relevantes incluyen la expansión de la capacidad de 43.000 a 65.000 espectadores, la eliminación de la pista de atletismo, el descenso del terreno de juego, la instalación de una fachada con más de 74.000 luces LED y una franja luminosa de 500 metros, así como nuevos camerinos, zonas VIP, más butacas y una grama híbrida Bermuda 419 con sistemas automatizados de riego y drenaje.

¿Por qué Barranquilla fue confirmada como sede de la final de la Copa Sudamericana?

Barranquilla mantiene la sede de la final porque las obras de remodelación están avanzando según el calendario previsto y las inspecciones técnicas hechas por la Conmebol verificaron que el estadio cumple con los estándares exigidos para albergar el evento, según la información de TyC Sports.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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