Por: Gol Caracol

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Vasco da Gama vivió un partido cargado de emociones frente a Corinthians en el estadio São Januário, correspondiente a la jornada 32 del Campeonato Brasileño. De acuerdo con información de Noticias Caracol, el conjunto cruzmaltino logró imponerse 3-2 gracias a una destacada actuación de Marino Hinestroza, quien marcó dos goles decisivos, además de la apertura en el marcador por parte de Puma Rodríguez. Este encuentro representó una oportunidad fundamental para el Vasco, especialmente tras un periodo complicado que venía enfrentando el plantel.

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El inicio del partido resultó favorable para Vasco da Gama, pues Puma Rodríguez anotó en el minuto 35 del primer tiempo, dando una importante ventaja a su equipo. Sin embargo, el panorama se tornó adverso durante la segunda mitad; Gustavo Henrique y Matheus Bidu marcaron para el Corinthians, lo que obligó a los locales a buscar una reacción en los minutos finales. Fue entonces cuando Marino Hinestroza, quien había ingresado al campo en reemplazo de Andrés Gómez, se convirtió en el protagonista. Primero, al minuto 88 logró igualar el resultado para la Colina, y solo dos minutos más tarde, en el 90, consiguió el gol de la victoria tras una asistencia de David, el número 7, revirtiendo así el marcador y dejando los tres puntos en casa.

Al finalizar el partido, Marino Hinestroza compartió sus sensaciones sobre el importante resultado obtenido. Según sus declaraciones para Noticias Caracol, el colombiano destacó la forma como el equipo transformó la reciente eliminación —que había golpeado anímicamente al grupo— en fuerza para el compromiso ante Corinthians: "Aceptamos la eliminación, nos lo tomamos con calma y seguimos adelante. Creo que eso nos dio fuerzas. Necesitábamos esta victoria y nos la merecíamos hoy". Hinestroza resaltó la actitud del grupo ante la adversidad y subrayó el sentimiento de gratitud hacia la afición.

En ese sentido, agregó: "Hemos hecho un cóctel con la rabia, la decepción y la tristeza. Hoy lo hemos dado todo por la afición y por nosotros mismos. Hemos demostrado que este grupo se merece más de lo que ha conseguido hasta ahora. Vamos a seguir trabajando para intentar seguir dándoles esta alegría". La autocrítica también estuvo presente en las palabras del delantero, quien reconoció que aunque el talento siempre ha estado, era necesario esforzarse más: "Hace un tiempo dije que iba a darlo todo en este momento... Hoy mi trabajo, mi esfuerzo, ha dado sus frutos y creo que he dado un paso importante para mí, para el equipo y para esta afición que se lo merece de verdad".

El siguiente reto para Vasco da Gama será enfrentar a Flamengo el miércoles (29) en el estadio Nilton Santos a las 6:00 (hora Colombia), una nueva cita clave para continuar escalando en el Campeonato Brasileño.

¿Quién fue la figura del partido entre Vasco da Gama y Corinthians en la jornada 32?

De acuerdo con la información suministrada por Noticias Caracol, Marino Hinestroza se consolidó como la figura determinante del encuentro. El delantero colombiano ingresó desde el banco de suplentes y marcó dos goles en los minutos decisivos, permitiendo que Vasco da Gama remontara y venciera a Corinthians 3-2.

¿Cuándo será el próximo partido de Vasco da Gama en el Campeonato Brasileño?

Según informó Noticias Caracol, el próximo compromiso de Vasco da Gama está programado para el miércoles (29), cuando enfrente a Flamengo en el estadio Nilton Santos a las 6:00 (hora Colombia), por una nueva jornada del Campeonato Brasileño.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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