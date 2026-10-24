Alejandra Giraldo, presentadora de Noticias Caracol, hizo una confesión sobre su experiencia en ‘El Rastro’ que hasta ahora había mantenido en privado. Durante una entrevista con KienyKe, la periodista habló de una situación que se repite cuando termina su trabajo en el programa de investigación criminal.

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“Esto nunca, nunca, nunca lo he contado en ninguna parte, creo que ni Manuel lo sabe”, expresó Giraldo al introducir el tema. Con esas palabras, dejó claro que se trataba de una experiencia personal que tampoco había compartido con su compañero, Manuel Teodoro.

La periodista explicó entonces qué le ocurre al terminar las grabaciones. Según relató, siente un dolor lumbar intenso que aparece después de cada jornada de trabajo en el programa.

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“Cada vez que yo termino de grabar ‘El Rastro’, termino con un dolor lumbar impresionante. Siempre, siempre, no hay excepción”, contó durante la conversación.

Al intentar explicar esa reacción, Giraldo planteó una posible relación con las historias que aborda en el espacio televisivo. “No sé por qué, supongo que es la carga emocional que contienen los capítulos”, comentó, aunque reconoció que desconoce la causa exacta de la molestia.

¿De qué se trata ‘El Rastro’ de Noticias Caracol?

‘El Rastro’ es un programa de investigación periodística de Caracol Televisión que reconstruye crímenes y casos judiciales ocurridos en Colombia. A través de testimonios, entrevistas, documentos y labores de investigación, el espacio presenta detalles de los hechos, examina las circunstancias en las que ocurrieron y sigue las pistas que permiten comprender cada caso.

El formato es presentado por Alejandra Giraldo y Manuel Teodoro, quienes acompañan las historias y dan a conocer las voces de familiares de las víctimas, investigadores y otras personas relacionadas con los procesos. Cada emisión aborda un caso particular y busca mostrar aspectos de las investigaciones que permiten entender lo ocurrido y sus consecuencias para quienes resultaron afectados.

En octubre de 2026, el programa cumplió 15 años al aire y superó los 160 capítulos. Durante ese recorrido, ‘El Rastro’ se ha dedicado a contar historias judiciales y criminales que han llamado la atención del país, con reconstrucciones que ponen en contexto los hechos y las actuaciones de las autoridades.

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