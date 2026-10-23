Por: El Espectador

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El Parque Simón Bolívar vuelve a ser epicentro cultural con la llegada de una nueva edición de Hip Hop al Parque, el festival gratuito que se celebrará el sábado 24 y domingo 25 de octubre. Según información recogida por El Espectador, en esta ocasión serán 28 agrupaciones y artistas de Colombia e invitados internacionales quienes animarán el evento, en jornadas que incluyen conciertos, batallas de breakdance, arte urbano, emprendimiento y actividades literarias para enriquecer la experiencia del público.

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La entrada está permitida únicamente para mayores de 14 años y contempla un acceso libre, aunque los asistentes deben planear su llegada y salida considerando los cierres viales en la calle 63 y los horarios de operación del transporte público. De acuerdo con los detalles propios del evento, las puertas se abrirán todos los días desde el mediodía, con inicio de presentaciones poco después. El sábado el festival comienza con la actuación de Dr. Skratch y finaliza con Ali A.K.A. Mind; durante la jornada participarán artistas como Hispana (México), Geassassin, Solo Cadáver & Drama Theme, DJ Karl, Lianna, La Dupla, El Redcode y ZetaZeta. El domingo, DJ RevueltaZ abre la agenda y el cierre estará a cargo de Portavoz & DJ Jopsen (Chile), con la participación de invitados como Potsikei (Francia), Da Guedes (Brasil), Rah Digga & Rampage (Estados Unidos), la exhibición de Red Bull Batalla y la final de Breaking Biva.

Esta versión número 28 se realiza bajo el lema “En la esquina se escribe la historia” y expande sus propuestas más allá de la música, al ofrecer una Zona de Arte y Emprendimiento, campañas de reciclaje, actividades de grafiti y espacios de Libro al Viento. En la parte vial, la Secretaría de Movilidad autorizó cierres en ambos sentidos de la avenida calle 63, entre carreras 60 y 68, desde las 8:00 a. m. hasta las 10:30 p. m. Los viajeros deberán buscar rutas alternas por la calle 26, calle 53, calle 68, avenida carrera 68 y carrera 60.

En cuanto a la movilidad, la recomendación es usar TransMilenio y TransMiZonal. Los asistentes deberán consultar rutas y horarios en la aplicación TransMiApp, pues el sistema prestará servicio hasta las 11:00 p. m. el sábado y hasta las 10:00 p. m. el domingo. El acceso general será por calle 63, con 42 filtros de ingreso, y se brindarán facilidades para personas con discapacidad. Entre las restricciones más relevantes se encuentra la prohibición de entrar con alimentos, bebidas, objetos peligrosos, cámaras profesionales sin acreditación, mascotas y prendas de equipos de fútbol.

¿Qué actividades adicionales ofrece Hip Hop al Parque además de los conciertos?

Aparte de los espectáculos musicales, el festival ofrece batallas de breakdance, zonas de arte urbano, espacios para emprendimientos, actividades literarias y acciones de reciclaje, promoviendo así un ambiente integral de cultura y participación, de acuerdo con la información publicada por El Espectador.

¿Cuáles son las principales restricciones para ingresar a Hip Hop al Parque?

Según la organización del evento, no se permite entrar con alimentos, bebidas, objetos cortopunzantes, aerosoles, armas, sustancias inflamables, alcohol, sustancias psicoactivas, mascotas, patines, cámaras profesionales sin acreditación y ropa alusiva a equipos de fútbol nacionales o internacionales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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