Durante el primer semestre de 2025, su ausencia causó especulaciones entre televidentes: ¿renuncia? ¿cambios? La verdad, revelada en una entrevista con el programa Bravissimo, es mucho más íntima: una crisis de salud mental que combinó depresión funcional, ansiedad y un duelo por la pérdida de Napito, su fiel compañero canino.

“Fue la tormenta perfecta”, confesó Giraldo en el mencionado programa, rompiendo el silencio sobre un colapso que casi la rompe.

La periodista antioqueña, de 38 años y con una amplia trayectoria, describió cómo su deterioro comenzó como un susurro y escaló a un grito interno. Tres pilares se alinearon para derribarla: el estrés laboral, los estragos de una enfermedad autoinmune diagnosticada como síndrome de Sjögren –un trastorno que ataca las glándulas salivales y lagrimales, provocando sequedad extrema, artritis y fatiga crónica– y la acumulación de emociones no procesadas, agravadas por el fallecimiento de Napito en octubre de 2024.

¿Qué pasó con Alejandra Giraldo, de Noticias Caracol?

“Fue una suma de cosas que me sobrepasó”, afirmó. El ritmo del noticiero, ese “ajetreo habitual” que Giraldo amaba pero que ahora la asfixiaba, se convirtió en el villano principal, detalla El Tiempo.

La presentadora relató que salía del set y se iba directo al hospital. Pastillas, gastroenterólogos, infecciones… perdió seis kilos en un año.

Las molestias físicas crónicas y un desgaste emocional acumulado que, según ella, “terminó por colapsar el sistema”, fueron las razones por las que los televidentes no la vieron en el informativo de las mañanas.

Pero el golpe más duro fue Napito, el perro que Giraldo llamaba “el regalo más sublime de la vida”. Diagnosticado con displasia de codo meses antes de su muerte, el perro requería alimentación asistida y cuidados intensivos.

Su partida, tras semanas de hospitalizaciones, dejó un vacío que Giraldo procesa aún hoy. Pero, para su fortuna, ha logrado sobreponerse para retomar su rutina.

