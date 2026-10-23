Por: Noticiero 90 minutos

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La relación entre literatura y actuación será el eje principal de un evento destacado en el marco de Cali Lee 2026, que se vivirá este viernes 23 de octubre. En este espacio, bajo el nombre “Macondo después de la lectura: cuando los personajes cobran vida”, se plantea un desafío importante dentro del proceso de adaptación: el tránsito de los personajes literarios a figuras concretas en la pantalla. De acuerdo con la información proporcionada por 90 Minutos, este evento invita a reflexionar sobre cómo la interpretación actoral contribuye a que los habitantes del universo creado por Gabriel García Márquez, en ‘Cien años de soledad’, pasen de las páginas al lenguaje audiovisual.

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La conversación contará con la presencia de los autores Marleyda Soto, Julián Román y David Palacios Cortés, reconocidos por su experiencia artística. Ellos estarán acompañados por la moderación de Diana Alexandra Largo Villada. El encuentro se llevará a cabo entre las 3:00 y 5:00 de la tarde en la carpa central de la Red de Bibliotecas Públicas de Cali, espacio que hace parte de la programación cultural y artística del festival Cali Lee 2026, bajo el lema “Bibliotecas que tejen solidaridad”. Según lo recogido por 90 Minutos, el objetivo principal de esta agenda es abrir espacios para el diálogo sobre la creación literaria y sus adaptaciones a nuevos formatos, permitiendo así que las historias y los personajes encuentren nuevos caminos de expresión y lleguen a diferentes públicos.

La iniciativa de la Red de Bibliotecas Públicas de Cali dentro del festival, abarca una serie de actividades orientadas a acercar a los visitantes a la literatura y la cultura. La programación arranca precisamente con la conversación sobre Macondo, proponiendo una revisión profunda de los retos que implica la caracterización y personificación de figuras que —por años— han habitado el imaginario colectivo solo a través de las palabras. Así, la conversación se convierte en un punto de encuentro para quienes buscan explorar cómo la literatura colombiana, en particular una de sus obras más emblemáticas, puede ser reinterpretada desde la escena y el audiovisual.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo contribuye la actuación a la adaptación de ‘Cien años de soledad’ en Cali Lee 2026?

En el marco de Cali Lee 2026, la actuación es vista como el puente que posibilita dar vida a los personajes de ‘Cien años de soledad’ en la pantalla. Los actores invitados abordarán este proceso creativo, explicando cómo su trabajo hace posible que los personajes literarios sean percibidos desde nuevas dimensiones por el público.

¿Qué actividades ofrece la Red de Bibliotecas Públicas de Cali durante Cali Lee 2026?

La Red de Bibliotecas Públicas de Cali participará en el festival con diversas actividades orientadas a la literatura y la cultura. Estas incluyen conversaciones, talleres y encuentros que buscan fomentar el interés por los libros y la creación, permitiendo a los asistentes interactuar con temáticas relacionadas con la adaptación literaria y la interpretación artística.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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