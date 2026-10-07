Por: EL PILON SA

Noticias sobre Valledupar, el Cesar y el vallenato: artículos, videos, fotos y el más completo archivo de noticias de Colombia y el mundo en El Pilón. Visitar sitio

El Centro de Educación Abierta y a Distancia (CEAD) Valledupar de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) vivió una jornada significativa durante la tarde del martes 6 de octubre. Directivos, docentes y estudiantes de diversas regiones del país se congregaron para inaugurar un nuevo auditorio inteligente, identificado como ‘Auditorio Inteligente Gabriel García Márquez’, espacio creado para fortalecer la dinámica académica, cultural y social de Valledupar y el departamento del Cesar. De acuerdo con la información de los organizadores, este auditorio cuenta con capacidad para 300 asistentes y ha sido dotado de tecnología avanzada financiada únicamente con recursos de la universidad.

Sigue a PULZO en Discover

La inauguración fue liderada por Mardelia Padilla, líder del Nodo Zona Caribe, quien, acompañada del rector nacional de la UNAD, Jaime Alberto Leal Afanador, presentó la placa conmemorativa y explicó que el nuevo espacio no solo evidencia la capacidad de la educación pública para aportar a la sociedad, sino que también estará abierto para la comunidad general del territorio. Padilla manifestó: “Este auditorio es un ejemplo de que lo público sí funciona (…) es el primer auditorio inteligente que tiene Valledupar y no va a ser exclusivo para las personas de la UNAD, sino para todo nuestro territorio”. La elección de Gabriel García Márquez como figura homónima del auditorio busca rendir tributo al escritor colombiano, premio Nobel de Literatura, dentro del marco del centenario de su nacimiento, convirtiendo el espacio en un homenaje tanto a la academia como a la cultura nacional.

En su intervención, el rector Jaime Alberto Leal Afanador subrayó la importancia de la obra para el desarrollo regional, asegurando que el auditorio beneficiará no solo a la comunidad universitaria sino también a la sociedad cesarense en general, abriendo posibilidades para encuentros académicos, culturales y sociales. La UNAD confirmó que el auditorio estará disponible para toda clase de actividades dirigidas a la comunidad.

Como complemento a la jornada, se presentó el libro ‘Ignorancia Global: Breve relato de la estupidez humana’, obra reciente del rector Leal Afanador. Según información suministrada en el evento, la obra examina la relación de la sociedad contemporánea con el conocimiento y la información, incluyendo reflexiones sobre la posverdad, los intereses particulares, la persistencia de la desigualdad socioeconómica, las crisis sociales, el deterioro ambiental y el papel que la educación desempeña para transformar la realidad colectiva. El autor afirmó que “la ignorancia no puede entenderse únicamente como ausencia de educación o información, sino como un desafío para construir un futuro menos estúpido, más justo y más sabio”.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué características tiene el ‘Auditorio Inteligente Gabriel García Márquez’ de la UNAD en Valledupar?

El auditorio inteligente inaugurado en la UNAD Valledupar posee una capacidad para 300 personas y está equipado con herramientas tecnológicas modernas, financiadas completamente con recursos propios. Fue concebido como un espacio multifuncional, abierto tanto a la comunidad universitaria como al público general del Cesar, en homenaje al centenario del nacimiento de Gabriel García Márquez.

¿De qué trata el libro ‘Ignorancia Global: Breve relato de la estupidez humana’ presentado por el rector de la UNAD?

El libro, presentado por el rector Jaime Alberto Leal Afanador, aborda cómo la sociedad contemporánea interactúa con el conocimiento y la información. Analiza fenómenos como la posverdad, la desigualdad socioeconómica, las crisis sociales y ambientales, y resalta el desafío de superar la ignorancia para buscar un entorno social más justo y sabio, con especial énfasis en el papel transformador de la educación.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.