Por: EL PILON SA

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La empresa de energía anunció que este jueves 8 de octubre se llevarán a cabo interrupciones programadas en el servicio eléctrico en varias zonas de Valledupar y Agustín Codazzi, en el Cesar. Estos cortes, de acuerdo con la información oficial, obedecen a trabajos de mantenimiento y adecuación en la red, con el objetivo de fortalecer la infraestructura eléctrica y evitar futuras fallas. El impacto de estas actividades recaerá principalmente sobre los circuitos Guatapurí 1, en la capital departamental, y Casacará, en la zona rural de Codazzi.

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En el caso de Valledupar, la suspensión del servicio se efectuará en el circuito Guatapurí 1 desde las 7:00 de la mañana hasta las 4:00 de la tarde. Los barrios que experimentarán la interrupción incluyen Villa del Rosario Norte, San Joaquín, Obrero, Alfonso López, San Clemente y Santa Ana. Además, instalaciones esenciales como las de Emdupar se verán afectadas por este corte temporal. Dentro del mismo perímetro urbano, también se suman sectores específicos de los barrios San Carlos y Novalito: en el primero, la interrupción se concentrará en la carrera 9 entre calles 7A y 9, mientras que en Novalito abarca desde la carrera 9 hasta la carrera 8, entre las calles 8A y 9, según indicó la empresa de energía a través de su comunicado.

Por su parte, en Agustín Codazzi, la interrupción será en el circuito Casacará y está programada de 7:30 de la mañana a 4:30 de la tarde. Este corte repercutirá en la zona rural, principalmente en Begoña y en fincas como San Juan, Betania, Sagrado Corazón, Siboney, Dios Vera, No Hay Como Dios, La Pacigueña, El Campamento, Las Juanas, Santuario, Beirut, El Guayabal y Las Siete Plagas. Asimismo, se suspenderá el servicio en áreas ubicadas en las vías Casacará-La Loma, a la altura del kilómetro 9, y Casacará-Becerril, en los kilómetros 2 y 3, lo que implica que quienes residen o trabajan allí deberán prepararse para la falta de energía durante varias horas.

De acuerdo con el comunicado emitido por la empresa de energía, estos trabajos hacen parte de las jornadas de mantenimiento preventivo, que buscan fortalecer la red eléctrica. En el municipio de Codazzi, la situación reviste mayor relevancia, dado que el servicio ya presentaba restricciones luego de un incendio que afectó un transformador de la subestación a finales de septiembre. Este incidente obligó a las autoridades y a la empresa a reconfigurar la distribución de las cargas para evitar una mayor afectación. Los usuarios de las zonas señaladas deben considerar el horario de las labores para planificar sus actividades y mitigar el impacto del corte de energía.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué habrá cortes de energía eléctrica en Valledupar y Agustín Codazzi este jueves 8 de octubre?

Los cortes de energía programados en Valledupar y Agustín Codazzi para este jueves 8 de octubre responden a trabajos de mantenimiento y adecuación en los circuitos Guatapurí 1 y Casacará, según el comunicado oficial de la empresa de energía. El objetivo principal es fortalecer la infraestructura eléctrica para garantizar el servicio y, en el caso de Codazzi, afrontar las restricciones originadas por el reciente incendio en un transformador de la subestación local.

¿Qué barrios y sectores estarán sin energía por el mantenimiento eléctrico en Valledupar y Agustín Codazzi?

De acuerdo con la empresa de energía, la suspensión afectará en Valledupar a barrios como Villa del Rosario Norte, San Joaquín, Obrero, Alfonso López, San Clemente, Santa Ana y las instalaciones de Emdupar, así como zonas específicas en San Carlos y Novalito. En Agustín Codazzi, el corte abarcará la zona rural de Begoña y fincas como San Juan, Betania, Sagrado Corazón, Siboney, entre otras, además de sectores en las vías Casacará-La Loma (kilómetro 9) y Casacará-Becerril (kilómetros 2 y 3).

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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