Por: EL PILON SA

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La reciente decisión adoptada por la Junta Directiva del Banco de la República el pasado 30 de septiembre —consistente en subir la tasa de interés en 25 puntos básicos, hasta un 12,25 %— ha tenido efectos heterogéneos en las diferentes regiones de Colombia. Así lo evidencia el informe ‘Los efectos regionales de la política monetaria en Colombia’, presentado por la misma entidad.

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Este incremento en la tasa de interés, aunque cumple con su propósito de desacelerar la inflación y reducir la actividad económica en el ámbito nacional, tiene consecuencias mucho más severas en territorios enfocados en la minería y la extracción de recursos. Departamentos como La Guajira, Cesar, Meta y Bolívar, cuya economía depende principalmente de estas actividades, son los más afectados por una contracción productiva marcada tras el ajuste. En contraste, zonas como Tolima y Cundinamarca, donde predomina la agricultura o existe una estructura económica diversificada, logran resistir mejor las repercusiones negativas.

Según la publicación del Banco de la República, el impacto no solo se limita a la caída de la producción. En particular, Cesar y La Guajira sufren consecuencias más profundas debido a su carácter exportador. Cuando la tasa de interés sube, el costo del crédito para capital de trabajo se eleva y la competitividad internacional disminuye, lo que afecta las exportaciones de productos clave como el petróleo y el carbón. El documento resalta que, en el caso puntual del Cesar, el 97,3 % de sus exportaciones en 2025 provinieron de productos minero-energéticos, con un peso predominante de la empresa Drummond y la extracción de carbón en el corredor minero.

El estudio advierte además que en lugares donde el empleo informal es mayoritario, como ocurre en Valledupar, la capital del Cesar, los efectos negativos son aún más agudos. Datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) muestran que seis de cada diez trabajadores en esta ciudad —unos 118 mil vallenatos— carecen de seguridad social y garantías laborales. En estas circunstancias, cualquier reducción de ingresos se traduce rápidamente en menor gasto familiar y, por ende, una drástica paralización de la economía local. Además, la tasa de empleo cae rápidamente y se mantiene en negativo durante el periodo evaluado.

En este contexto, el informe del Banco de la República concluye que es necesario considerar mecanismos de estabilización regional enfocados, como transferencias dirigidas, apoyo crediticio o políticas laborales específicas, para mitigar los impactos desiguales de los cambios monetarios.

¿Por qué las tasas de interés altas afectan más a regiones exportadoras como Cesar y La Guajira?

Las tasas de interés elevadas encarecen el crédito para capital de trabajo, lo que dificulta la financiación de actividades exportadoras. Además, la subida de tasas afecta la competitividad internacional de productos como carbón y petróleo, tal como señaló el informe del Banco de la República, causando caídas importantes en las exportaciones y afectando especialmente a departamentos como Cesar y La Guajira.

¿Cómo incide el empleo informal en los efectos de la política monetaria en Valledupar?

En Valledupar, donde el empleo informal supera el 60 % según datos del Dane, los trabajadores carecen de protección social. Esto significa que cualquier reducción en los ingresos por ajustes monetarios se refleja de inmediato en el consumo y dinamismo económico local, intensificando la caída del empleo y profundizando la crisis económica en la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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