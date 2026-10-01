Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El presidente Abelardo De La Espriella realizó una solicitud directa a la ministra de Minas y Energía, María Nohemí Arboleda, con el objetivo de frenar el incremento de 47 pesos en el precio de la gasolina, previamente anunciado para octubre. Este aumento había sido informado por los ministerios de Minas y Energía y de Hacienda en la publicación oficial de los precios de referencia para ese mes. De acuerdo con estos ministerios, la subida estaba asociada a la actualización del precio reconocido a los productores de etanol, un componente fuente de energía que se mezcla con la gasolina en Colombia.

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Frente a esta situación, el presidente De La Espriella convocó a una reunión urgente con la ministra Arboleda. La finalidad es que las instituciones del Gobierno trabajen de forma conjunta para hallar una salida que evite el alza inmediata. Al mismo tiempo, el presidente indicó que se encuentran en estudio soluciones definitivas para enfrentar el impacto del aumento del precio internacional del petróleo, factor clave en la formación del precio de los combustibles en el país.

En una declaración pública, De La Espriella expresó de forma explícita: “Le he pedido que revierta el aumento correspondiente a octubre, mientras buscamos soluciones permanentes para afrontar la subida del precio internacional del petróleo y su impacto en el precio de la gasolina”. Dicha comunicación fue difundida a través de sus redes sociales, subrayando la relevancia que le otorga el mandatario a este asunto.

El presidente también hizo énfasis en la importancia de que el Gobierno sea transparente al explicar las condiciones del mercado y los factores que inciden en el precio del combustible, antes de tomar cualquier decisión que afecte a los ciudadanos. Sostuvo que “nuestro primer deber es con el ciudadano”, dejando ver que la prioridad será proteger los intereses de la población durante este proceso de evaluación y negociación de precios.

En este contexto, la solicitud presidencial se centra en revertir el aumento previsto para octubre, como una medida temporal mientras el Gobierno estudia alternativas permanentes para estabilizar el precio de la gasolina. La reunión entre el presidente y la ministra será clave para analizar a fondo las medidas que se podrían adoptar frente al precio de los combustibles en Colombia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué se había anunciado un aumento en el precio de la gasolina en octubre?

Según la información publicada oficialmente por los ministerios de Minas y Energía y de Hacienda, el aumento de 47 pesos en el valor de la gasolina para octubre tenía relación con la actualización del precio reconocido a los productores de etanol, un insumo fundamental en la mezcla de combustibles en el país. Además, la variación de los precios internacionales del petróleo también influye directamente en el costo final para el consumidor.

¿Qué argumentos usó el presidente para pedir revertir el alza en la gasolina?

El presidente Abelardo De La Espriella argumentó que la prioridad debe ser proteger los intereses de los ciudadanos y pidió que cualquier cambio en el precio de los combustibles venga precedido por explicaciones transparentes sobre las condiciones del mercado. Además, solicitó una revisión articulada entre diferentes entidades del Gobierno para hallar soluciones permanentes ante la volatilidad del precio internacional del petróleo.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.