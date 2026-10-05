Por: EL PILON SA

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Un grupo de alcaldes del departamento del Cesar se pronunció de manera conjunta para rechazar las declaraciones ofensivas hechas por Carlos Barbosa, quien integra la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) de la representante a la Cámara Alexandra Pineda, contra la reconocida figura política Cielo Gnecco. Este pronunciamiento surgió a raíz de un mensaje difundido en redes sociales, el cual fue interpretado como insultante y provocó una respuesta unificada de los mandatarios locales.

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De acuerdo con el comunicado, los alcaldes manifiestan un rechazo contundente a las conductas que consideran ataques personales en medio de las diferencias políticas. El texto sostiene que “rechazamos de manera categórica las expresiones vulgares y degradantes difundidas en redes sociales”, dejando claro que, a pesar de los debates propios del contexto político, existen límites que no deben cruzarse, especialmente en lo relacionado con el respeto a la dignidad de las personas.

En este contexto, los mandatarios también hacen referencia directa a que las discrepancias en el ejercicio político no representan una explicación válida para recurrir al lenguaje denigrante ni al irrespeto, resaltando la importancia de un clima democrático basado en la dignidad humana y el decoro.

El documento expone dos exigencias puntuales a partir del incidente. Por una parte, los alcaldes solicitan a Carlos Barbosa la cesación inmediata de las expresiones ofensivas, así como una “disculpa pública, clara y respetuosa” dirigida a Cielo Gnecco. Por otra parte, exhortan a la representante Alexandra Pineda a pronunciarse rechazando el lenguaje utilizado por su colaborador y a garantizar que, dentro de su equipo, exista un comportamiento que refleje la responsabilidad inherente al servicio público.

Como medida adicional, los mandatarios hacen un llamado a todos los actores políticos del Cesar a moderar el tono de la confrontación, instando a la suspensión de cualquier mensaje que resulte humillante o degradante. La misiva concluye con el respaldo de más de 20 alcaldes de municipios relevantes dentro del departamento, como Valledupar, Bosconia, El Copey, La Paz, San Diego y Curumaní. Esta postura colectiva busca abrir paso al respeto y la mesura en la discusión pública, subrayando la necesidad de salvaguardar la dignidad personal incluso en escenarios de debate.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué los alcaldes del Cesar rechazan los insultos contra Cielo Gnecco?

Los alcaldes del Cesar manifestaron su rechazo porque consideran inadmisibles las expresiones vulgares y degradantes en redes sociales, enfatizando que las diferencias políticas no justifican el desprecio ni los ataques personales, según el comunicado respaldado por más de 20 mandatarios municipales.

¿Qué solicita el comunicado de los alcaldes a Carlos Barbosa y Alexandra Pineda?

El comunicado exige a Carlos Barbosa que se abstenga de emitir comentarios ofensivos y ofrezca una disculpa pública y respetuosa, mientras insta a la representante Alexandra Pineda a rechazar públicamente el lenguaje de su colaborador y a fomentar un comportamiento responsable dentro de su equipo.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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