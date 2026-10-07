Por: EL PILON SA

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La tranquila cotidianidad del barrio Simón Bolívar, en el municipio de Astrea, sur del Cesar, se vio sacudida tras el violento asesinato de Jaider Jiménez Díaz, reconocido por su labor como radiotécnico en la zona. Según la información preliminar proporcionada por la Policía Nacional, Jiménez Díaz fue interceptado por dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta. El parrillero, es decir, la persona que iba como acompañante, habría desenfundado un arma de fuego y disparó en repetidas ocasiones contra la víctima. Los impactos de bala le causaron la muerte de manera inmediata, sin dar oportunidad a que fuera trasladado a un centro asistencial.

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Las primeras acciones tras el ataque estuvieron a cargo de las unidades de la Estación de Policía de Astrea, quienes hicieron presencia en el lugar y procedieron a acordonar el área con el objetivo de preservar la escena del crimen. Posteriormente, funcionarios adscritos a la Sijín, la Seccional de Investigación Criminal de la Policía Nacional, realizaron la inspección técnica al cadáver e iniciaron la recolección de elementos materiales probatorios. Estas diligencias son cruciales para el esclarecimiento del homicidio y buscan aportar información relevante a la investigación.

Hasta el momento, las autoridades no han comunicado de manera oficial los posibles móviles detrás de este crimen ni se ha divulgado la identidad de los responsables. Tampoco se cuenta con información pública acerca de las circunstancias precisas que rodearon el ataque o si Jiménez Díaz había recibido amenazas anteriormente. La Policía Nacional, junto con la Sijín, continúa con las indagaciones para determinar qué pudo motivar la agresión y quiénes estarían involucrados en la autoría del asesinato.

Este caso ha despertado la preocupación de los habitantes de Astrea, quienes esperan respuestas claras y el pronto esclarecimiento del hecho. Mientras tanto, la familia de Jiménez Díaz y la comunidad permanecen a la espera de avances en la investigación, confiando en que las autoridades logren identificar y capturar a los responsables del homicidio que ha conmocionado al municipio.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué sucedió exactamente en el barrio Simón Bolívar de Astrea con Jaider Jiménez Díaz?

Jaider Jiménez Díaz, quien se desempeñaba como radiotécnico, fue asesinado a bala en el barrio Simón Bolívar, municipio de Astrea, según reportes preliminares de la Policía Nacional. Fue atacado por dos individuos en motocicleta, y el acompañante le disparó en repetidas ocasiones, causándole la muerte en el mismo lugar de los hechos.

¿Qué es la Sijín y cuál fue su papel en la investigación del homicidio en Astrea, Cesar?

La Sijín es la Seccional de Investigación Criminal de la Policía Nacional, encargada de adelantar técnicas para esclarecer delitos. En este caso, funcionarios de la Sijín llevaron a cabo la inspección técnica al cadáver de Jaider Jiménez Díaz y recolectaron pruebas en el lugar del crimen, con el fin de contribuir a la identificación de los responsables y a la comprensión de las circunstancias de este homicidio.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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