Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La policía nacional expresó su respaldo a la conducta de un integrante de sus fuerzas especiales, quien protagonizó un violento enfrentamiento durante un intento de hurto en Bogotá. Los hechos ocurrieron la noche del martes 6 de octubre en el barrio la Francia, ubicado en la localidad de Puente Aranda, donde tres hombres habrían interceptado la camioneta de este uniformado con la aparente intención de apropiarse del vehículo, según información reportada por El Nuevo Día.

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De acuerdo con los detalles del caso, el funcionario de la policía se desplazaba en su camioneta y portaba su arma de dotación en el momento de la confrontación. Cuando los sujetos intentaron avanzar con el robo, el uniformado reaccionó disparando, según la versión oficial. Este intercambio de disparos terminó con la muerte de uno de los presuntos delincuentes en el lugar, mientras que los otros dos resultaron heridos y huyeron del sitio.

La fuga de los sospechosos fue breve: el vehículo en el cual escapaban fue hallado poco después frente a la zona de urgencias de la clínica Mederi, en inmediaciones de la carrera 30 con Américas. Al inspeccionar la parte trasera del automóvil donde se movilizaban, las autoridades encontraron el cuerpo sin vida de otro hombre que, según la información preliminar, también habría participado en el intento de hurto. El tercer implicado fue trasladado para recibir atención médica y permanece bajo custodia policial.

Luego de conocerse el resultado de los hechos, la policía nacional emitió un comunicado en el que respaldó la actuación del uniformado y precisó que su respuesta habría ocurrido en un contexto de legítima defensa. Sin embargo, advirtió que corresponderá a las autoridades competentes esclarecer de manera puntual cómo sucedieron los acontecimientos, las condiciones en las que se efectuaron los disparos y la responsabilidad individual de cada persona involucrada en este violento episodio.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo respaldó la policía nacional la actuación del uniformado durante el intento de hurto?

Según el comunicado oficial citado por El Nuevo Día, la policía nacional respaldó la reacción de su integrante al considerar que habría actuado bajo legítima defensa. No obstante, señaló que serán las autoridades competentes quienes determinen con exactitud las circunstancias de los hechos y la responsabilidad de cada implicado.

¿Qué ocurrió con los presuntos delincuentes involucrados en el intento de robo en Puente Aranda, Bogotá?

En el enfrentamiento reportado, uno de los presuntos delincuentes murió en el lugar de los hechos; otro fue hallado sin vida en el vehículo durante la huida y el tercero resultó herido, por lo que fue trasladado para recibir atención médica y permanece bajo custodia policial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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