Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

Bogotá mantiene sus esfuerzos para combatir el hurto y proteger la seguridad de sus ciudadanos. Según información de la Policía de Bogotá, en el barrio San Pablo de la localidad de Bosa, uniformados adscritos al CAI Piamonte capturaron a un hombre por el delito de hurto. El suceso tuvo lugar luego de que una mujer alertara a las autoridades sobre el robo de su teléfono celular, destacando que el responsable se movilizaba en una motocicleta y le arrebató el dispositivo.

Sigue a PULZO en Discover

En el desarrollo del procedimiento policial, los uniformados lograron recuperar el celular robado y pusieron al capturado a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Las cámaras de seguridad del sector fueron cruciales, ya que permitieron registrar los movimientos de tres hombres, quienes, de acuerdo con la investigación en curso, estarían implicados en hurtos de celulares en las localidades de Bosa y Kennedy. En las imágenes, se observa a los diferentes sujetos desplazándose en motocicletas por el sector, lo que permitió a la Policía de Bogotá avanzar en la identificación y verificación de la participación de los involucrados.

De acuerdo con la Secretaría Distrital de Seguridad, las cámaras siguieron el paso a paso de lo que denominaron "motoladrones", término utilizado para designar a quienes cometen hurtos movilizándose en motocicletas. La información preliminar indica que cada integrante del grupo tiene una tarea definida: uno vigila el entorno, otro selecciona e identifica a las posibles víctimas y el tercero ejecuta el hurto. En el caso de la persona capturada, las autoridades confirmaron que tiene antecedentes por hurto y hurto agravado.

La Policía de Bogotá reportó que en lo corrido de 2026 ha realizado 1.450 capturas por diversos delitos solo en la localidad de Bosa, resultado de labores de vigilancia, prevención y control desarrolladas constantemente en este territorio. Tanto la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, como la Policía de Bogotá, continúan fortaleciendo las acciones operativas orientadas a identificar y capturar a quienes afectan la tranquilidad de los habitantes.

Las autoridades recuerdan a la ciudadanía la importancia de denunciar cualquier acto delictivo o contrario a la convivencia a través de la Línea de Emergencias 123, pues la colaboración ciudadana resulta clave para facilitar procesos investigativos y fortalecer la lucha contra el crimen en Bogotá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo actúan los grupos de motoladrones en Bogotá, según las autoridades?

De acuerdo con la información entregada por la Secretaría Distrital de Seguridad y la Policía de Bogotá, los grupos conocidos como 'motoladrones' operan asignando funciones específicas a cada integrante: uno de ellos se encarga de vigilar el entorno, otro identifica a las víctimas y un tercero ejecuta el hurto. Suelen desplazarse en motocicletas, lo que les permite movilizarse con rapidez y facilitar el escape tras cometer los delitos.

¿Cuál es el impacto de los operativos contra el hurto en la localidad de Bosa?

Según datos de la Policía de Bogotá, durante 2026 se han logrado 1.450 capturas por distintos delitos en la localidad de Bosa, lo cual evidencia la efectividad de las labores de vigilancia, prevención y control en esa zona. Estos resultados reflejan los esfuerzos coordinados con la Secretaría Distrital de Seguridad para mejorar la tranquilidad y seguridad de los ciudadanos frente a la incidencia de delitos como el hurto.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z