Por: Portal Bogotá

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La educación en Bogotá toma protagonismo con la realización del Foro Educativo Distrital 2026: ‘Uso de dispositivos y aprendizajes en Bogotá’, organizado por la Secretaría de Educación del Distrito (SED). Según información oficial de la SED, el evento tendrá lugar el 5 de noviembre de 2026 en Compensar de la avenida 68. Esta cita se plantea como un escenario abierto de diálogo y reflexión en torno al uso de la tecnología y los dispositivos móviles en el contexto escolar.

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El Foro Educativo Distrital 2026 busca reunir a estudiantes, docentes, directivos, familias, investigadores y ciudadanía general, creando un espacio participativo enfocado en fortalecer el pensamiento crítico y la ciudadanía digital. De acuerdo con la Secretaría de Educación del Distrito, la agenda contempla charlas, paneles, talleres y espacios colaborativos de discusión, todos encaminados a promover una relación más consciente y pedagógica con la tecnología.

Como invitada internacional, Mariana Villafaena Olivera, del Ministerio de Educación de Chile, llegará para compartir la experiencia de su país en la conceptualización, discusión e implementación de la Ley N.º 21.801. Esta regulación, que se aplica en los centros educativos chilenos, será punto de partida para conocer desafíos, lecciones aprendidas y el proceso de concertación en las escuelas de Chile. Esta intervención, según la organización, pretende inspirar a Bogotá en el desarrollo de su propia política de regulación de dispositivos móviles, en el marco de la estrategia (Re) conectarnos para aprender.

Viviana Quintero Salgado, especialista en ciudadanía y bienestar digital, dictará una conferencia central sobre la autonomía, prevención de riesgos y acuerdos familiares para el uso seguro y responsable de la tecnología. Por su parte, Diego Escallón Arango, subsecretario de Calidad y Pertinencia de la Secretaría de Educación, moderará el diálogo distrital “Lo que Bogotá necesita conversar”, que contará con la participación de líderes destacados como Gloria Lucía Bernal, Alejandro Castañeda Molina, Daniel Oswaldo Morales y Juan Esteban Quiñones.

El foro resalta la importancia del aprendizaje colaborativo. Por ello, docentes que lideran buenas prácticas en tecnologías serán quienes guíen talleres para compartir sus experiencias exitosas. Una novedad en esta edición es el regreso del Foro Estudiantes, que recogerá propuestas de jóvenes y dará vida al 'Acuerdo digital colectivo', insumo clave para la construcción de políticas públicas orientadas a una escuela digital responsable. Adicionalmente, el espacio Ágora estudiantes permitirá el intercambio de ideas sobre cómo los dispositivos tecnológicos transforman la convivencia y el aprendizaje.

El evento concluirá con un panel de cierre donde, según la SED, estudiantes, docentes y la entidad compartirán los aprendizajes obtenidos y presentarán documentos de reflexión. La invitación se extiende a toda la comunidad educativa de Bogotá, resaltando la oportunidad de construir colectivamente orientaciones pertinentes sobre la regulación de dispositivos móviles en el ámbito escolar.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo inscribirse en el Foro Educativo Distrital 2026 Bogotá?

Para inscribirse en el Foro Educativo Distrital 2026: ‘Uso de dispositivos y aprendizajes en Bogotá’, los y las interesadas deben acceder al formulario oficial proporcionado por la Secretaría de Educación del Distrito. La inscripción es sencilla y está dirigida a toda la comunidad educativa, incluyendo estudiantes, docentes, familias y ciudadanía en general.

¿Qué temas principales abordará el Foro Educativo Distrital sobre dispositivos y aprendizajes en Bogotá?

El foro se centrará en la reflexión sobre el uso consciente y pedagógico de la tecnología en las aulas, la regulación de dispositivos móviles, experiencias internacionales como la Ley N.º 21.801 de Chile, la construcción de acuerdos colectivos y la promoción de la ciudadanía digital. También se tratarán la prevención de riesgos y la autonomía digital en el entorno escolar.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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