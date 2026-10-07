Por: Portal Bogotá

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Las labores para mantener limpios los cuerpos de agua en Bogotá han cobrado mayor importancia con la llegada de la temporada de lluvias. Recientemente, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) y Aguas de Bogotá llevaron a cabo una jornada de limpieza en la quebrada Zanjón El Cortijo, localizada en la localidad de Ciudad Bolívar. El objetivo principal de esta intervención fue retirar los residuos acumulados, logrando extraer 30 metros cúbicos de desechos. De acuerdo con la información publicada por Aguas de Bogotá, estas acciones buscan prevenir encharcamientos e inundaciones, riesgos que aumentan especialmente cuando existen obstrucciones que dificultan el libre flujo del agua en canales, quebradas y ríos.

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El manejo adecuado de los residuos sólidos es un aspecto fundamental para la ciudad, dado que el abandono de basuras y escombros en la vía pública está clasificado por la Alcaldía como uno de los ‘10 No Negociables’ de Bogotá, normas básicas para la convivencia y el cuidado del entorno urbano. En este contexto, los habitantes cuentan con servicios como la Línea 110 para programar la recolección de muebles, tejas, escombros u otros elementos de gran tamaño, lo cual permite evitar que estos materiales terminen obstruyendo los cuerpos de agua o contribuyendo a la formación de puntos críticos de contaminación.

Adicionalmente, se fomenta la participación ciudadana para el reporte de sitios donde se observe la disposición inadecuada de residuos, brindando canales de contacto como la Línea 195 y el WhatsApp Chatico. La colaboración entre entidades y comunidad se revela esencial para asegurar que los espacios públicos de la ciudad permanezcan limpios, seguros y en condiciones adecuadas. Según la información de Bogotá, la correcta disposición de residuos y la utilización de los canales oficiales no solo previene emergencias ambientales, sino que también fortalece la convivencia urbana y protege el patrimonio ambiental de la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué es importante la limpieza de quebradas como Zanjón El Cortijo en Bogotá?

La limpieza de quebradas como Zanjón El Cortijo es fundamental porque, según Aguas de Bogotá, permite mantener el libre flujo del agua y reduce el riesgo de encharcamientos e inundaciones, especialmente durante la temporada de lluvias. La acumulación de residuos puede causar bloqueos que ponen en peligro tanto el entorno natural como la integridad de la infraestructura urbana.

¿Cómo se pueden reportar y disponer correctamente los residuos voluminosos en Bogotá?

De acuerdo con la información oficial, en Bogotá, la ciudadanía puede programar la recolección de residuos voluminosos, como muebles y escombros, a través de la Línea 110. Además, el reporte de arrojo ilegal de basuras o escombros puede hacerse por medio de la Línea 195, opción 8, o mediante WhatsApp Chatico, contribuyendo así al cuidado y mantenimiento de los espacios públicos urbanos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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