Por: El Espectador

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La Planta de Tratamiento de Agua Potable Tibitoc reanudó su actividad durante la madrugada de este miércoles 7 de octubre, después de que Enel Colombia solucionara el inconveniente en el suministro eléctrico que había obligado a detener el funcionamiento de la estación. Este hecho permitió que se restableciera el acceso al agua en los municipios de Gachancipá, Sopó y Chía, además de varias zonas del norte y occidente de Bogotá, donde los habitantes venían enfrentando baja presión e interrupciones en el servicio.

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De acuerdo con la información difundida por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), la normalización de la Planta Tibitoc fue puesta en marcha para superar la contingencia presentada desde la tarde del martes seis de octubre. Gracias a este esfuerzo, los municipios y sectores de Bogotá anteriormente afectados recuperaron un suministro estable. No obstante, la entidad anunció que sus equipos técnicos siguen presentes en los lugares impactados, para realizar un seguimiento constante y garantizar que la estabilización del sistema de distribución de agua sea completa y sostenida.

La EAAB también advirtió a los usuarios sobre la posibilidad de observar alteraciones en la coloración del agua durante el proceso de restablecimiento. Según la empresa, esto se debe al movimiento del líquido en las redes de tuberías mientras se ajusta y normaliza el funcionamiento de la planta y el sistema general. Insistió en que este fenómeno es temporal y corresponde a la dinámica de estabilización. Ante cualquier novedad en el servicio, solicitó a la ciudadanía reportar los casos a la línea habilitada, Acualínea 116.

La interrupción había originado baja presión en una extensa área comprendida entre la calle 246A y la calle 90/Canal Río Negro, desde la carrera 7 hasta la avenida Boyacá. En estos sectores aparecían barrios como Guaymaral, Casablanca Suba, Tibabita, Torca, El Redil, San Antonio Norte, San José de Usaquén, Britalia, Cantagallo, Mazurén, Prado Veraniego, San José de Bavaria, Villa del Prado, Cedritos, Santa Bárbara, San Cristóbal Norte, La Castellana, Niza, Pasadena, Puente Largo, Rionegro y Los Andes, por mencionar algunos.

Asimismo, en el área comprendida entre la calle 170 y la calle 93/Río Arzobispo, desde la avenida Boyacá hasta la carrera 153/Río Bogotá, se reportó intermitencia en barrios como El Rincón del Norte, Los Naranjos, Santa Cecilia de Suba, Bilbao, Tibabuyes, Club de los Lagartos, Suba Urbano, Lisboa, La Gaitana, Aures, Villa María, La Chucua, Niza Suba, Lombardía, Ciudad Hunza, Villa Elisa y San Carlos de Suba, entre otros. Todos estos detalles fueron sostenidos por datos de la EAAB y reportes recogidos por El Espectador.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué se presentan cambios en la coloración del agua tras una suspensión del servicio?

Los cambios en la coloración del agua durante el restablecimiento del servicio occuren porque el movimiento del líquido en las tuberías puede remover sedimentos acumulados, según lo explicó la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. Esta situación es temporal y está relacionada con el proceso de estabilización del sistema luego de la suspensión.

¿Cuáles barrios de Bogotá resultaron afectados por la contingencia en Tibitoc?

Según la EAAB y El Espectador, la contingencia en la planta Tibitoc impactó barrios como Guaymaral, Casablanca Suba, Tibabita, Torca, El Redil, San Antonio Norte, San José de Usaquén, Britalia, Cantagallo, Mazurén, Prado Veraniego, entre otros del norte y occidente de Bogotá. También se presentaron intermitencias en barrios como El Rincón del Norte, Los Naranjos, Tibabuyes, Suba Urbano, Lisboa y La Gaitana.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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