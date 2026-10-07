Por: Portal Bogotá

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El programa “Bogotá, mi Ciudad, mi Casa” extiende el cuidado a las mujeres que viven en las zonas rurales de la ciudad. Según el sitio web Bogotá.gov.co, el Sistema Distrital de Cuidado, que es la entidad encargada de organizar y ofrecer servicios especializados a quienes realizan trabajos no remunerados de cuidado, enfocará sus próximas acciones en las cuencas de Río Blanco y Río Sumapaz durante los meses de octubre y noviembre. La iniciativa incluirá encuentros con las mujeres cuidadoras de estas áreas, permitiendo que sean ellas mismas quienes expresen sus necesidades y planteen propuestas. Este proceso es fundamental para planear el próximo ciclo del Bus del Cuidado Rural, previsto para 2027, y asegurar que dicho servicio se adapte mejor a las realidades territoriales.

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De acuerdo con la información publicada por Bogotá.gov.co, la primera jornada de este ciclo tuvo lugar el sábado 3 de octubre en Santa Rosa, ubicada en la cuenca de Río Blanco. La segunda actividad se realizó el domingo 11 de octubre en San Juan, en la cuenca de Río Sumapaz, en el marco de la conmemoración de la Mujer Rural y Campesina. Además, está programada una tercera jornada para el 7 de noviembre. Las actividades incluidas en estos encuentros abarcan bienestar y respiro, formación y orientación psicosocial y jurídica, de modo que las asistentes reciben atención integral.

Acercar estos servicios a las dos cuencas representa un avance importante, ya que para muchas mujeres que se encargan de cuidados en el interior de las veredas, movilizarse hacia la ciudad o a otros centros puede ser complicado. Las jornadas servirán también para recoger insumos directos de las propias habitantes en cuanto a la presencia del Sistema Distrital de Cuidado en sus territorios, información que posteriormente guiará tanto el desarrollo del Bus del Cuidado Rural previsto para 2027 como su conexión con otras estrategias y programas.

El Bus del Cuidado Rural ya se ha implementado previamente en Sumapaz. De acuerdo con los registros oficiales, en sus dos primeras fases en San Juan se brindaron 438 y 282 atenciones. Posteriormente, en Nazareth, hubo 667 atenciones entre octubre de 2022 y enero de 2023. Además, las experiencias de Cuidados Itinerantes han reportado en 2025 un total de 116 atenciones a 33 personas en Sumapaz y 88 atenciones de formación a cuidadoras entre enero y junio de 2026. La Secretaría Distrital de la Mujer declaró que, con estas jornadas, espera que los servicios de cuidado sigan llegando a la ruralidad y que el ciclo del Bus del Cuidado de 2027 se adapte a lo que expresen estas comunidades.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué servicios ofrece el Sistema Distrital de Cuidado a mujeres en zonas rurales de Bogotá?

El Sistema Distrital de Cuidado lleva a las zonas rurales actividades de bienestar, espacios de respiro, formación y orientación psicosocial y jurídica para las mujeres cuidadoras. Según Bogotá.gov.co, estos servicios buscan atender de manera integral las principales necesidades identificadas, facilitar la participación de las mujeres y permitir que expresen sus propuestas para futuros ciclos del programa.

¿Cómo funciona el Bus del Cuidado Rural en Sumapaz y qué impacto ha tenido?

El Bus del Cuidado Rural ha funcionado como una estrategia móvil para llegar a zonas apartadas como Sumapaz, prestando servicios directamente en las veredas. Según los registros mencionados por Bogotá.gov.co, en dos ciclos realizados en San Juan se brindaron cientos de atenciones, y en Nazareth se registraron 667 atenciones. Estas experiencias previas permiten planear los servicios futuros de acuerdo con las necesidades reales de las cuidadoras rurales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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