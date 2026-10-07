Por: El Espectador

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Un nuevo caso de inseguridad enluta a Bogotá tras los hechos ocurridos la noche del martes seis de octubre en el barrio La Francia, ubicado en la localidad de Puente Aranda. De acuerdo con información reportada por la Policía Metropolitana de Bogotá y reproducida en El Espectador, un uniformado fue víctima de un intento de hurto cuando llegaba a su residencia en su vehículo particular. El incidente, registrado después de las 10:30 p.m., terminó en un intercambio de disparos que dejó un saldo de dos personas muertas y una más herida.

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Según los relatos preliminares, el policía fue interceptado por varios hombres, quienes bloquearon el paso de su camioneta en plena vía pública. En ese momento, según reportó la institución, el uniformado decidió hacer uso de su arma de dotación, al considerar que la situación representaba un riesgo inminente contra su vida e integridad. El hecho fue advertido por vecinos del sector, quienes alertaron a las autoridades tras escuchar una secuencia de detonaciones durante varios minutos.

La Policía Metropolitana de Bogotá aseguró que la reacción del uniformado se encuentra bajo revisión para determinar si actuó bajo el principio de legítima defensa. Con base en el informe oficial, como resultado del enfrentamiento, una persona perdió la vida de inmediato en el lugar, mientras que los otros dos presuntos asaltantes emprendieron la huida en un vehículo y, posteriormente, se desplazaron por sus propios medios hasta un centro médico. Allí, uno de ellos falleció minutos después de haber ingresado, y el otro permanece con atención hospitalaria por las heridas sufridas.

Este caso está siendo investigado por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación, que busca esclarecer cómo se desarrolló el intento de robo y en qué circunstancias se produjo el tiroteo. Por el momento, las autoridades no han revelado las identidades de las personas fallecidas ni del herido, y tampoco han entregado información sobre el tipo de vehículo utilizado por los implicados.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué se sabe sobre el intento de hurto a policía en Puente Aranda, Bogotá?

Hasta ahora, lo informado por la Policía Metropolitana de Bogotá y reproducido por El Espectador es que un uniformado fue interceptado por varios hombres en el barrio La Francia, localidad de Puente Aranda, mientras llegaba a su residencia. El hecho derivó en un intercambio de disparos tras la reacción del policía, quien utilizó su arma de dotación. Dos personas murieron y una más resultó herida, pero las identidades aún no han sido reveladas. La investigación, a cargo del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación, continúa en desarrollo.

¿Quiénes investigan el caso de disparos tras intento de robo en Bogotá?

La investigación de este caso se encuentra en manos del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación, de acuerdo con el reporte de El Espectador. El CTI es el organismo encargado de adelantar las pesquisas necesarias para esclarecer los hechos, identificar responsabilidades y determinar si la actuación del uniformado fue en legítima defensa.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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