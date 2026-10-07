Un nuevo caso de inseguridad se habría registrado en un bus de Transmilenio que cubría la Ruta 2 con destino al Museo Nacional, en Bogotá. De acuerdo con Gatonoticias, el hecho ocurrió en inmediaciones de la estación San Bernardo y generó momentos de tensión entre los pasajeros.

Sigue a PULZO en Discover

Según el relato entregado por el conductor, dos sujetos habrían abordado el articulado en el tercer vagón con la intención de robar a los usuarios. En medio del presunto hurto, una mujer resultó herida con un arma blanca en uno de sus brazos.

(Vea también: Nueva agresión en Transmilenio de mujer contra guardas: duro agarrón contra personal de anticolados)

Ante la situación, el conductor detuvo el bus y solicitó asistencia médica para atender a la pasajera lesionada. Mientras tanto, los presuntos delincuentes escaparon del vehículo y, durante la huida, habrían causado daños en las puertas de servicio por las que salieron.

Las autoridades ya adelantan la investigación para establecer lo ocurrido y dar con los responsables. Entre las acciones está la revisión de las cámaras de seguridad del sistema, mientras se espera un reporte oficial sobre el estado de salud de la mujer que resultó herida.

* Pulzo.com se escribe con Z