Por: El Espectador

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Un reciente incidente en la estación de San Victorino del sistema Transmilenio puso el foco sobre la labor periodística en espacios públicos y los límites de los procedimientos de seguridad. Según un reporte del medio estudiantil Plaza Capital de la Universidad del Rosario, el pasado 28 de septiembre hacia las 6:20 p. m., el estudiante de periodismo Julián David Niño se encontraba realizando una investigación documental sobre el control ejercido por los guardias de seguridad para prevenir el ingreso de personas sin pagar el pasaje.

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Durante su trabajo, Niño comenzó a tomar fotografías y videos cuando fue interrumpido por uno de los guardias, quien bloqueó la grabación con su mano e indicó que no estaba permitido realizar ese tipo de documentación audiovisual dentro de la estación. De acuerdo con Plaza Capital, el estudiante se identificó como periodista ante un grupo de guardias que lo rodearon, exigiéndole que mostrara un documento que lo acreditara formalmente. Tras presentar su credencial, esta fue fotografiada y enviada por los vigilantes a través de Whatsapp, además de reportarse la situación por radio de comunicaciones interna.

El comunicado detalla que los guardias mencionaron la posibilidad de que Niño estuviese incurriendo en un delito y lo acusaron de no haber solicitado permiso previo para grabar. Incluso manifestaron que llamarían a la Policía. Sin embargo, el estudiante mantuvo la calma durante todo el procedimiento, permaneció dispuesto a dialogar y, finalmente, el vigilante le devolvió el documento, advirtiéndole que no debía abandonar el lugar. Ante la tensión, Julián Niño recogió su documentación y decidió retirarse sin incidentes mayores, tal como concluye el comunicado de Plaza Capital.

Tanto el medio estudiantil como la Universidad del Rosario enfatizaron que las estaciones del sistema Transmilenio son consideradas espacio público y la labor periodística que realizaba el estudiante está protegida por la Constitución. Frente a lo acontecido, la empresa Transmilenio indicó, tras la verificación de los hechos desde el Centro de Control del Sistema, que no se evidenció ninguna anomalía o desvío de protocolo por parte de los guardias de seguridad, según su declaración.

Aclararon que sí se efectuó una verificación de identidad, procedimiento que hace parte de los protocolos establecidos, siempre y cuando se haga con respeto y proporcionalidad. También resaltaron que la actividad periodística debe ajustarse a las normas del sistema y que la oficina de comunicaciones está dispuesta a coordinar y facilitar el acceso de medios. Finalmente, Transmilenio expresó su compromiso de reforzar la sensibilización y el apego a los lineamientos con su personal de vigilancia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué protocolos aplica Transmilenio para el trabajo periodístico dentro de sus estaciones?

De acuerdo con la respuesta oficial de Transmilenio, aunque las estaciones son espacios públicos, los trabajadores de medios deben cumplir con los lineamientos del Manual del Usuario y coordinar con la oficina de comunicaciones. Los guardias pueden verificar la identidad de quienes registren actividades audiovisuales, siempre dentro del marco legal y con respeto.

¿En qué casos se considera espacio público una estación de Transmilenio según la Universidad del Rosario?

Según Plaza Capital y la Universidad del Rosario, las estaciones del sistema Transmilenio se consideran espacio público, por lo que la labor periodística dentro de ellas está respaldada por la Constitución, permitiendo a los periodistas cubrir situaciones de interés público bajo las garantías legales correspondientes.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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